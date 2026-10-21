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Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.10 WIB

Mudahkan Masyarakat Buat Paspor, Kantor Imigrasi Pasuruan Buka Layanan di Area Wisata

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan menjalankan program PASPORIA di kawasan Wisata Panci Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan pada Minggu (18/10). - Image

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan menjalankan program PASPORIA di kawasan Wisata Panci Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan pada Minggu (18/10).

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan menerapkan strategi inovatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Salah satu wujud nyatanya dibuktikan lewat gelaran program PASPORIA yang digelar di kawasan Wisata Panci Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan pada Minggu (18/10).

Melalui aksi jemput bola di pusat keramaian ini, Kantor Imigrasi Pasuruan hadir lebih dekat untuk memberikan kemudahan pengurusan paspor bagi warga tanpa perlu datang langsung ke kantor imigrasi.

Langkah ini menegaskan komitmen Kantor Imigrasi Pasuruan dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang inklusif sekaligus menjangkau masyarakat yang sedang beraktivitas dan berwisata di akhir pekan.

Pemilihan kawasan Wisata Panci Taman Dayu Pandaan sebagai lokasi pemusatan PASPORIA bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu titik kumpul dan tujuan wisata belanja yang ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah.

Editor: Diar Candra
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