Dari Padang, Ahmad Ali Tegaskan PSI Partai Super Terbuka

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. (Dok. DPP PSI)

JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setiap mengikuti pemilu belum mendapatkan hasil menggembirakan di tingkat nasional. Di tingkat daerah ada sejumlah wilayah yang mendapat suara cukup banyak, kecuali di Sumatera Barat (Sumbar).

Dengan hasil seperti itu, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI benar-benar menjadi partai super terbuka. Tekad ditunjukkan dengan merangkul tokoh daerah, anak muda, dan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Keterbukaan menjadi kunci untuk memperluas partisipasi sekaligus memperkuat basis organisasi," ujar Ahmad Ali di Kota Padang, Rabu (28/10).

Kehadiran Ahmad Alidalam kegiatan Konsolidasi dan Pengarahan DPP PSI bersama jajaran pengurus PSI Sumatera Barat (Sumbar) di Hotel Santika. Konsolidasi itu dihadiri Ketua DPW PSI Sumbar Hendrajoni bersama jajaran pengurus dari 12 DPD se-Sumatera Barat dan jajaran pengurus DPP dan DPW PSI.

Di tengah kader PSI di Sumbar, Ahmad Ali menegaskan target PSI untuk lolos ke DPR RI dan menjadi partai pemenang ketiga pada Pemilu 2029. Untuk mencapai target tersebut, PSI harus memperkuat struktur organisasi, memperluas rekrutmen kader, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Mantan politikus Nasdem itu menyoroti bergabungnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai magnet besar bagi PSI. Namun, momentum tersebut harus diikuti kerja nyata, penguatan organisasi, dan perluasan jaringan hingga tingkat ranting.

Pembentukan struktur partai di semua tingkatan merupakan tanggung jawab seluruh pengurus. Konsolidasi harus diterjemahkan menjadi kerja konkret yang mendekatkan partai dengan masyarakat.