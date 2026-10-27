Menteri LH: Kegiatan Lingkungan Jangan Cuma Hitung Bibit dan Seminar, tapi Ukur Dampaknya

JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap kebiasaan organisasi dan lembaga dalam mengukur keberhasilan program sosial dan lingkungan.

Menurut Menteri Jumhur, kesibukan menyelenggarakan seminar, membagikan bantuan darurat, atau menanam ribuan bibit pohon sering kali berhenti pada angka-angka di atas kertas, tanpa menyentuh perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Jumhur di hadapan pimpinan, cendekiawan, dan ribuan kader muda Muhammadiyah dalam Kuliah Umum bertajuk Generasi Muda dan Muhammadiyah: Mengubah Kepedulian Menjadi Aksi untuk Rakyat, dari Teologi Al-Ma'un Menuju Kepemimpinan Sosial, Keadilan Ekologis, dan Transformasi Berbasis Dampak, di Acara Acara Wisuda Universitas Muhammadyah Sumatera Utara (UMSU) Periode 2026, di Medan, Sumut, Selasa (27/10).

Dalam kuliah umumnya, Menteri Jumhur memaparkan makna Teologi Al-Ma'un di era modern. Menteri Jumhur mengajak audiens membayangkan sebuah realitas sosial yang kerap terjadi: sebuah sungai penuh sampah mendadak viral di media sosial, memicu ribuan komentar keprihatinan dan warganet yang membagikan pesan dukungan.

Namun pada saat yang sama, warga sekitar sungai tersebut tetap harus bergelut dengan air tercemar, anak-anak terganggu sekolahnya akibat banjir, dan pedagang kecil kehilangan mata pencaharian.

"Kepedulian sudah hadir. Tetapi kehidupan rakyat belum tentu berubah," kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengingatkan kembali esensi Teologi Al-Ma'un yang diwariskan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Semangat keberpihakan kepada kaum dhuafa tidak boleh berhenti pada amal karitatif jangka pendek, melainkan harus bertransformasi menjadi pemberdayaan struktural.

Jumhur mencontohkan, menyelenggarakan seratus pelatihan usaha adalah sebuah capaian kegiatan. Namun, hal itu belum membuktikan pemberdayaan jika belum ada jawaban atas pertanyaan mendasar: apakah pendapatan keluarga meningkat, dan apakah usaha tersebut bertahan setelah setahun?

Pada kesempatan itu, Menteri Jumhur juga memaparkan Konsep "Tobat Ekologis" dan Evaluasi Berbasis Dampak. Dalam isu lingkungan, Menteri Jumhur menyoroti kerusakan alam selalu berdampak langsung pada keadilan sosial. Mulai dari ancaman kesehatan keluarga, hilangnya jam belajar anak akibat banjir berulang, hingga runtuhnya sumber penghidupan warga kecil.