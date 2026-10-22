Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Desak Prabowo segera Atasi Karhutla

JawaPos.com - Anggota parlemen oposisi Malaysia, Kalam Salan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas hingga ke Malaysia.

Menariknya, politikus dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) itu menyampaikan desakannya menggunakan bahasa Jawa agar pesannya dipahami langsung oleh para pemimpin Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan Kalam dalam sidang parlemen Malaysia. Ia meminta pemerintah Indonesia segera memadamkan kebakaran, mencegah munculnya titik api baru, serta memastikan persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.

Kalam, yang mewakili daerah pemilihan Sabak Bernam, menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius karena dampaknya dirasakan langsung masyarakat di kedua negara, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

"Kami ingin langit cerah dan udara bersih, sehingga masyarakat kedua negara bisa hidup sehat dan damai," ujar Kalam dilansir dari NST.

Sebelum menyampaikan pernyataan dalam bahasa Jawa, Kalam menjelaskan bahwa sebagian besar pemimpin Indonesia berasal dari latar belakang Jawa. Ia berharap penggunaan bahasa tersebut membuat pesannya lebih mudah dipahami oleh pihak yang dituju.

"Mungkin para pemimpin di seberang sana, yang sebagian besar orang Jawa, tidak memahami bahasa Melayu," katanya.

"Dengan izin majelis yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa," lanjutnya sebelum menyampaikan seruan tersebut.