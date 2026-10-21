2 Tahun Prabowo, DPRD Jatim Dorong Pemerataan Program untuk Kesejahteraan Rakyat

JawaPos.com - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong pemerataan program prioritas pemerintah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, dan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Cahyo menilai, dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Prinsipnya, kami melihat dua tahun ini sebagai fondasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk menuju Indonesia Emas 2045. Fondasi yang dibangun melalui manusia yang sehat, generasi yang cerdas, keluarga yang sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang semakin berdaya,” ujar Cahyo, Selasa (20/10).

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Cahyo menyoroti pentingnya memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya memutus rantai kemiskinan dan memperbesar kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Sejumlah program, seperti Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan pembangunan Sekolah Garuda, menurutnya, dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional.

"Namun, pelaksanaannya perlu disertai pemerataan fasilitas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Cahyo juga berpendapat, keberhasilan program nasional juga bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan distribusi manfaat pembangunan berlangsung secara merata.