2 Tahun Prabowo-Gibran, Indef Soroti Daya Beli, Stagnasi Pertumbuhan hingga Ketergantungan Impor

Suasana pusat perbelanjaan di Lippo Icon Gajah Mada saat pengenalan identitas baru di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
JawaPos.com - Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menyoroti bahwa rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih banyak berwarna merah.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di kisaran 5 persen dari tahun 2024 hingga 2026, dan kualitasnya belum memadai.
“Pertumbuhan tersebut tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Esther dalam diskusi publik Indef, Jakarta, Selasa (20/10).
Esther mengatakan, hal tersebut terlihat dari daya beli yang turun secara nyata, jumlah kelas menengah yang terus menyusut dari tahun ke tahun, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tutupnya sejumlah industri.
Ia menjelaskan bahwa lebih dari 50 persen pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal.
“Mereka tidak dapat menikmati jaminan pensiun dan kesehatan seperti pekerja di sektor formal. Di sisi lain, pertumbuhan investasi belum cukup untuk membuka lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Esther mencatat bahwa pajak menyumbang sekitar 80 persen penerimaan negara, dan sekitar 65 persen belanja negara ditopang oleh pajak.
Namun, rasio pajak atau tax ratio cenderung turun dari tahun ke tahun. Menurutnya, upaya yang diperlukan tidak cukup hanya meningkatkan kepatuhan pajak.
Esther mengatakan, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha tetap bertahan dan mampu membayar pajak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
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