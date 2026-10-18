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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Dorong Wisata Heritage Daerah jadi Penggerak Ekonomi Lokal

Heritage City Tour yang diikuti para wali kota dan delegasi APEKSI dengan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah dan ikonik di kota Singkawang, Sabtu. (ANTARA/Narwati) - Image

Heritage City Tour yang diikuti para wali kota dan delegasi APEKSI dengan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah dan ikonik di kota Singkawang, Sabtu. (ANTARA/Narwati)

JawaPos.com - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie mengajak Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mempromosikan potensi wisata dan kuliner khas Singkawang di daerah masing-masing untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata kota tersebut, dikutip dari ANTARA.

“Di Kota Singkawang cukup banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Di samping itu, Singkawang juga memiliki kuliner yang khas dan lezat” kata Tjhai Chui Mie pada acara Rembuk Kebudayaan Apeksi di Singkawang, Jumat.

Ia berharap peserta rembuk kebudayaan APEKSI yang berkunjung dapat mengenal secara langsung potensi wisata Singkawang, sehingga pengalaman tersebut bisa dibagikan kepada masyarakat di daerah masing-masing.

Menurut dia, promosi dari kepala daerah dan peserta rembuk kebudayaan APEKSI dapat menjadi salah satu cara memperkenalkan daya tarik Singkawang kepada masyarakat yang lebih luas.

Tjhai Chui Mie juga membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik dan masukan setelah mengunjungi objek wisata di Singkawang, terutama jika menemukan fasilitas atau layanan yang perlu diperbaiki.

“Jika Bapak dan Ibu sudah mengunjungi objek wisata di Singkawang dan menemukan tempatnya kurang baik atau fasilitasnya kurang memadai, silakan sampaikan kepada Pemkot Singkawang agar segera kami perbaiki,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila mendapatkan pengalaman yang menyenangkan selama berkunjung, ia berharap mereka turut memperkenalkan potensi wisata Singkawang kepada masyarakat di daerah masing-masing.

Selain pengembangan pariwisata, Tjhai Chui Mie mengatakan Pemerintah Kota Singkawang juga memanfaatkan forum APEKSI untuk mempelajari praktik pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah dari kota-kota lain, termasuk Surabaya.

Ia menyebut pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu aspek yang ingin dipelajari untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Editor: Banu Adikara
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