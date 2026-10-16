OJK dan CPA Australia Soroti Tantangan Tata Kelola Aset Digital di Indonesia

JawaPos.com — Penguatan keamanan siber, kepastian regulasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi sejumlah tantangan penting bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Di tengah perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi global, kepercayaan serta tata kelola dinilai berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem keuangan dan bisnis.

Hal tersebut menjadi sorotan dua laporan yang disusun CPA Australia bersama sejumlah mitra di Indonesia. Laporan pertama melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan United In Diversity (UID) Foundation, sedangkan laporan kedua disusun bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Indonesia-Australia Executive Business & Finance Dialogue 2026.

Laporan pertama, Keamanan Siber dan Tata Kelola Aset Keuangan serta Transaksi Digital, membahas kebutuhan penguatan tata kelola dan keamanan siber dalam ekosistem aset digital. Berdasarkan diskusi kelompok terarah yang melibatkan perwakilan pemerintah, sektor jasa keuangan, industri teknologi, dan komunitas profesional, laporan tersebut menyoroti pentingnya kepastian regulasi, akuntabilitas, kesiapsiagaan menghadapi insiden, serta kolaborasi lintas sektor.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan inovasi keuangan perlu diimbangi dengan perlindungan dan keamanan yang memadai.

“Di sektor keuangan, inovasi dapat menciptakan peluang, namun kepercayaanlah yang memungkinkan peluang tersebut berkembang secara berkelanjutan, karena itu kita harus membangun sektor finansial yang kredibel dengan keamanan siber yang tangguh,” ujarnya.

Anggota Dewan Pembina UID Foundation, Tuti Hadiputranto, menambahkan bahwa pengelolaan teknologi turut menentukan masa depan keuangan digital. “Masa depan keuangan digital tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya,” katanya.

Sementara itu, laporan kedua, Membangun Ketahanan Bisnis melalui Kepemimpinan Keuangan, menyoroti kemampuan organisasi untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik, perubahan hubungan perdagangan, dan disrupsi teknologi. Adaptasi, manajemen risiko, kompetensi tenaga kerja, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab disebut sebagai faktor penting dalam membangun ketahanan organisasi.