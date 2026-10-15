Kongres XX PDHI di IKN Bahas Perlindungan Kesehatan Hewan dan Kedaulatan Pangan

JawaPos.com - Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) menggelar pembukaan Kongres XX di Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (15/10). Kongres ini mengusung tema “Sinergi Dokter Hewan Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional”.

Kongres ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi profesi dokter hewan dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, kesehatan masyarakat, serta perlindungan satwa dan kelestarian lingkungan.

Kongres XX PDHI mempertemukan dokter hewan dari berbagai wilayah Indonesia bersama pemerintah dan pemangku kepentingan bidang veteriner untuk membahas tantangan serta arah pengembangan profesi dokter hewan di tengah dinamika pembangunan nasional.

Pemilihan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan kongres juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara profesi dokter hewan dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan keterkaitan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik penyelenggaraan Kongres XX PDHI di Nusantara. Ia menyoroti peran dokter hewan yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi peternakan, tetapi juga kesehatan hewan dan pemanfaatan potensi peternakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanganan masalah stunting.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin, mengapresiasi penyelenggaraan Kongres XX PDHI sebagai momentum penting dalam perjalanan organisasi profesi dokter hewan Indonesia.

Menurutnya, kongres tidak semata-mata menjadi agenda organisasi, tetapi juga ruang evaluasi dan konsolidasi untuk memperkuat peran dokter hewan dalam menjawab tantangan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Ketua Panitia Kongres XX PDHI, drh. Sugiyono, M.Vet menyampaikan apresiasi kepada Otorita IKN atas dukungan terhadap terselenggaranya kongres tersebut. Ia juga menyambut seluruh delegasi dokter hewan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia.

Ia menegaskan, tema kongres tahun ini mencerminkan pentingnya keterlibatan dokter hewan dalam agenda strategis nasional. Kedaulatan pangan tidak cukup hanya ditopang oleh peningkatan produksi, tetapi juga harus didukung oleh kesehatan hewan, pengendalian penyakit, keamanan pangan asal hewan, serta sistem peternakan yang berkelanjutan.