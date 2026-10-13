Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Kualitas Udara di 6 Provinsi Utama Karhutla Berbahaya dan Sangat Tidak Sehat

Warga berperahu di tengah kabut asap karhutla di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kotim. (Akbar/Radar Sampit) - Image

Warga berperahu di tengah kabut asap karhutla di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kotim. (Akbar/Radar Sampit)

JawaPos.com- Kualitas udara di enam provinsi utama sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa (13/10) tercatat dalam keadaan berbahaya, dan ada yang sangat tidak sehat.

Data kualitas udara itu cocok dengan keluhan yang disampaikan masyarakat terdampak karhutla belakangan ini. 

Pada pukul 14.41 WIB, data itu bahwa kualitas udara berbahaya tercatat di lima daerah utama karhutla.

Yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Jarak pandang di lima wilayah tersebut antara 0,2 kilometer-8 kilometer. 

Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar), kualitas udara hari ini terdeteksi sangat tidak sehat dengan jarak pandang 0,2-7 kilometer.

Dilansir dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), hingga Senin (12/10) asap karhutla masih menyelimuti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). 

”Mata makin perih, kabut asap begitu pekatnya. Tampaknya merata tebalnya di Sampit,” keluh Didi, salah seorang warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Berdasar data dari BMKG Kotim, jarak pandang di Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit pada pukul 08.00 WIB kemarin berada pada angka 200 meter.

Satu jam kemudian, tepatnya pukul 09.00 WIB, asap makin pekat dan jarak pandang turun menjadi 100 meter saja. 

Tak hanya di Kotim, masalah asap karhutla juga dilaporkan terjadi di wilayah Kota Palangka Raya, ibu kota Kalteng. 

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Radar Sampit
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bantuan dari Jepang Berakhir, BNPB: Tidak Berarti Karhutla Selesai  - Image
Nasional

Bantuan dari Jepang Berakhir, BNPB: Tidak Berarti Karhutla Selesai 

Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.04 WIB

Kabut Asap Ganggu Negara Tetangga, Malaysia Siap Seret Karhutla Indonesia ke ASEAN - Image
Nasional

Kabut Asap Ganggu Negara Tetangga, Malaysia Siap Seret Karhutla Indonesia ke ASEAN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Jeritan Hati Korban Karhutla, Dikepung Asap dan Masuk IGD Sekeluarga, Tidur pun Harus Pakai Masker - Image
Features

Jeritan Hati Korban Karhutla, Dikepung Asap dan Masuk IGD Sekeluarga, Tidur pun Harus Pakai Masker

Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore