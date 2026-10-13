Kualitas Udara di 6 Provinsi Utama Karhutla Berbahaya dan Sangat Tidak Sehat

JawaPos.com- Kualitas udara di enam provinsi utama sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa (13/10) tercatat dalam keadaan berbahaya, dan ada yang sangat tidak sehat.

Data kualitas udara itu cocok dengan keluhan yang disampaikan masyarakat terdampak karhutla belakangan ini.

Pada pukul 14.41 WIB, data itu bahwa kualitas udara berbahaya tercatat di lima daerah utama karhutla.

Yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Jarak pandang di lima wilayah tersebut antara 0,2 kilometer-8 kilometer.

Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar), kualitas udara hari ini terdeteksi sangat tidak sehat dengan jarak pandang 0,2-7 kilometer.

Dilansir dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), hingga Senin (12/10) asap karhutla masih menyelimuti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

”Mata makin perih, kabut asap begitu pekatnya. Tampaknya merata tebalnya di Sampit,” keluh Didi, salah seorang warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Berdasar data dari BMKG Kotim, jarak pandang di Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit pada pukul 08.00 WIB kemarin berada pada angka 200 meter.

Satu jam kemudian, tepatnya pukul 09.00 WIB, asap makin pekat dan jarak pandang turun menjadi 100 meter saja.

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