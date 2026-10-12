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Ryandi Zahdomo
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.15 WIB

Masih Trauma Usai Dikeroyok, Sekolah Rakyat Pati Datangkan Guru ke Rumah Korban

DIJENGUK: Perwakilan pemerintah mengunjungi rumah korban perundungan di Kelurahan Kalidoro, akhir pekan lalu. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS) - Image

DIJENGUK: Perwakilan pemerintah mengunjungi rumah korban perundungan di Kelurahan Kalidoro, akhir pekan lalu. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)

JawaPos.com - D (16), siswa kelas X Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pati yang menjadi korban dugaan perundungan dan pengeroyokan, masih menjalani pemulihan fisik serta trauma psikologis.

Demi kegiatan belajar mengajar (KBM) tak terganggu, pihak sekolah berencana mengirimkan guru secara terjadwal untuk mengajar langsung di rumah korban.

Langkah home visit tersebut diambil karena D masih trauma dan belum nyaman bertemu banyak orang usai insiden kekerasan yang dialaminya.

Atas kondisi tersebut, jajaran Kementerian Sosial (Kemensos), lembaga perlindungan perempuan dan anak, hingga pihak sekolah mendatangi kediaman korban di Kelurahan Kalidoro, Kecamatan Pati, untuk memberikan dukungan moral, bantuan materiil, serta pendampingan psikologis.

Dikutip dari Radar Kudus (JawaPos Group), Ibu korban, Jeane Puspita Dewi, mengungkapkan bahwa kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya meski telah diizinkan keluar dari rumah sakit.

Secara fisik, D masih membutuhkan perawatan medis akibat pendarahan pada bagian bekas gigi yang patah dan tanggal.

Selain luka fisik, trauma emosional membendung keinginan D untuk kembali beraktivitas normal di lingkungan sekolah.

"Kalau untuk kembali sekolah lagi di sana, anaknya belum mau karena masih trauma bertemu orang banyak. Namun, kalau sekolah masih mau mengirimkan guru ke rumah ya tidak apa-apa, karena itu memang hak anak saya untuk mendapat pelajaran," ujar Dewi, Senin (12/10).

Dewi mengapresiasi perhatian pihak sekolah yang berkomitmen memfasilitasi proses belajar-mengajar di rumah serta membantu biaya pengobatan, meskipun sejauh ini pengeluaran medis masih ditanggung secara mandiri oleh keluarga.

Editor: Sabik Aji Taufan
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