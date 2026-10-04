Operasi Penyelaman Pencarian Korban KM Virgo Dihentikan, Fokus Permukaan dan Pesisir Pantai

JawaPos.com - Operasi penyelaman pencarian korban KM Virgo Transport 8 resmi dihentikan. Namun, pencarian difokuskan di permukaan laut dan pesisir pantai.

Perlu diketahui, dari 243 data penumpang 188 telah dievakuasi. Rinciannya, 108 selamat, 80 meninggal dunia dan 55 belum ditemukan.

Kepala Basarnas M Syafii mengatakan pada hari ke-21 pencarian posisi kapal terus mengalami pergereseran serta kondisi di bawah laut yang semakin kompleks.

Menurutnya, ada titik inilah diperlukan keseimbangan antara upaya dengan keselamatan personel.

Maka dari itu, fokus pencarian diubah, yang semula di bawah laut sekarang menjadi di permukaan laut dan pesisir pantai.

"Perkembangan saat ini menunjukan bahwa operasi telah memasuki tahap yang semakin kompleks, karena area pencarian semakin luas dan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan," kata Syafii saat konferensi pers, Sabtu (3/10).

"Kami melakukan re-assesment 55 orang yang masih dalam pencarian dengan mengevaluasi kembali lokasi, kemungkinan jalur hanyut dan area permukaan dan wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban," tambahnya.

Syafii menjelaskan bahwa area prioritas untuk melakukan pencarian korban meliputi Kalimantan Selatan, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Barat.