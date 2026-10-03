Tinta Emas yang Ditorehkan Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani Selama Memimpin BULOG

Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani. (Dok. BULOG)
JawaPos.com – Lima belas bulan menakhodai Perum BULOG, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menorehkan babak penting dalam perjalanan panjang perusahaan pangan negara.
Sejak dipercaya memimpin BULOG pada 3 Juli 2025, pengalaman panjangnya sebagai prajurit Korps Zeni dibawa menuju medan pengabdian baru menjaga pangan negeri. Bila dahulu tugasnya membuka jalan, membangun jembatan dan menyambungkan wilayah yang terputus, kini jembatan yang dibangun membentang dari sawah petani, penggilingan, gudang BULOG hingga akhirnya pangan sampai ke meja masyarakat. Ahmad Rizal tercatat sebagai lulusan Akademi Militer 1993 dengan latar belakang Zeni Tempur.
Perjalanan itu menjadi metafora kuat bagi transformasi pengabdiannya. Seorang prajurit Zeni ditempa untuk menemukan jalan ketika jalan seolah tertutup. Sementara di BULOG tantangannya adalah memastikan setiap bulir yang dihasilkan petani memiliki jalan menuju negara dan setiap cadangan yang dikelola negara memiliki jalan menuju rakyat.
Baca Juga:BULOG dan Komisi IV DPR RI Sidak Pasar Induk Cipinang, Stok Berlimpah dan Harga Terkendali
Disiplin, keberanian mengambil keputusan, kemampuan bergerak di lapangan dan kekuatan kolaborasi menjadi napas kepemimpinan yang dibawanya. Bagi Ahmad Rizal, pangan bukan semata persoalan tonase, gudang atau distribusi, melainkan mata rantai kehidupan yang menghubungkan jerih payah petani dengan kebutuhan jutaan keluarga Indonesia.
Jejak itu mulai terlihat kuat sepanjang 2025. BULOG mencatat pengadaan dalam negeri mencapai 3 juta ton setara beras tertinggi sejak BULOG berdiri pada 1968. Capaian tersebut menjadi fondasi penting menuju target yang jauh lebih besar pada 2026 sekaligus memperlihatkan bahwa keberpihakan negara terhadap produksi dalam negeri dapat diwujudkan melalui penyerapan yang masif dan terorganisasi.
Puncak tinta emas itu kembali ditorehkan pada September 2026. BULOG berhasil menembus 4 juta ton pengadaan gabah dan beras dalam negeri setara beras, memenuhi 100 persen target pemerintah ketika tahun masih menyisakan sekitar tiga bulan. Angka tersebut sekaligus melampaui rekor dibandingkan tahun sebelumnya pada 2025 dan menjadi capaian pengadaan setara beras tertinggi sepanjang sejarah BULOG berdiri.
Lebih dari sekadar memecahkan rekor, capaian 4 juta ton menunjukkan kemampuan BULOG memperbesar daya serap terhadap produksi petani dalam negeri, memperkuat Cadangan Beras Pemerintah, sekaligus memberikan kepastian bahwa hasil kerja petani memiliki ruang yang semakin besar dalam sistem pangan nasional.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menyampaikan rasa syukur atas pencapaian selama mempimpin Bulog. Hal ini suatu yang membanggakan dengan tercapainya target bukan berarti langkah BULOG berhenti. Sesuai arahan pemerintah, penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri terus dilanjutkan untuk menjaga kekuatan cadangan pangan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani.
"Kinerja pengadaan, penyaluran hingga keuangan yang kuat berjalan seiring dengan penguatan stok beras pemerintah. Sepanjang 2026, stok beras yang dikelola BULOG sempat berada di kisaran lebih dari 5 juta ton, level tertinggi yang pernah dicatat dalam sejarah pengelolaan stok BULOG. Besarnya cadangan tersebut memberi ruang yang semakin kuat bagi negara untuk menjaga ketersediaan pangan, menjalankan stabilisasi pasokan dan harga, memenuhi kebutuhan bantuan pangan serta merespons kebutuhan pada kondisi darurat," ujar Ahmad Rizal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022