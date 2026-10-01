5 Pelaku Ganjal ATM di Malang Diciduk Polisi, Waspada Ciri Operasinya

Polda Jatim menunjukkan barang bukti kasus pencurian modus ganjal ATM yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Lima pelaku ditangkap. (Humas Polda Jatim)
JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur meringkus lima tersangka pencurian dengan modus ganjal ATM di Kabupaten Malang, Rabu (2/9).
Akibat aksi mereka, korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.850.000. Warga pun diminta mengenali ciri-ciri operasi mereka dan lebih waspada.
Lima tersangka itu masing berinisial DD, warga Cilegon, yang berperan sebagai eksekutor pengganjal ATM; MW, warga Tanggamus, sebagai pengalih perhatian korban; AS, warga Bandung, sebagai pengintip nomor PIN; serta ADS, warga Sumedang, dan YA, warga Pesawaran, yang berperan sebagai pengemudi.
Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arabaridi Jumhur menjelaskan, sebelum beraksi, komplotan tersebut terlebih dahulu menentukan mesin ATM yang menjadi sasaran.
Pelaku kemudian mengganjal tempat masuk kartu ATM menggunakan potongan tusuk gigi kayu.
"Para pelaku selanjutnya mengamati calon korban yang melakukan transaksi. Ketika korban mengalami kesulitan menggunakan kartu ATM, salah satu tersangka berpura-pura menawarkan bantuan," kata Jumhur saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (1/10).
Pada momen itulah, para pelaku menukar kartu ATM korban dengan kartu lain yang sejenis, sementara tersangka lainnya mengamati dan berusaha mengetahui nomor PIN yang dimasukkan korban.
“Sementara perhatian korban tertuju pada mesin ATM, pelaku lainnya mengintip nomor PIN yang dimasukkan korban,” jelas Jumhur.
Setelah menguasai kartu dan mengetahui PIN korban, para pelaku kemudian melakukan transaksi menggunakan kartu ATM tersebut.
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"Komplotan ini antara lain menyasar mesin ATM yang berada di area minimarket karena dinilai memudahkan para pelaku mengamati situasi di sekitar lokasi,"
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