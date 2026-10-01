Pasar Banyuwangi Mulai Beroperasi, Pedagang Langsung Berjualan

JawaPos.com – Pasar Banyuwangi yang telah selesai direvitalisasi oleh Kementerian PU mulai beroperasi pada Kamis (1/10/2026). Para pedagang sudah mulai berjualan di sana dan melayani pembeli yang datang.

Salah satu pedagang, Amania (65) yang berjualan bumbu dapur dan sayuran mengaku senang karena sudah bisa kembali menempati lapak barunya di Pasar yang sudah direvitalisasi. Selama menunggu pasar dibangun, ia beserta pedagang lainnya berjualan di tempat relokasi di Gedung Wanita, yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Banyuwangi.

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“Alhamdulillah sudah bisa jualan lagi disini, saya sudah sejak tahun 1983 berjualan di pasar ini. Semoga pasar yang baru ini bisa kembali ramai pembelinya,” harap Amania.

Selain itu juga ada Ali Imran yang berjualan daging sapi. Ali berjualan di lapak khusus, blok daging yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dan saluran air bersih.

“Tempatnya bersih, dan lebih terang. Insyaallah saya dan teman teman akan ikut menjaga kebersihan tempat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, beroperasinya pasar tersebut ditandai dengan tasyakuran yang dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan ratusan pedagang pasar.

“Selamat datang kembali di Pasar Banyuwangi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan kerjasama bapak ibu sekalian dalam menjalani dan menunggu proses pembangunan pasar. Terima kasih juga telah tertib mengikuti proses relokasi hingga hari ini kembali berjualan,” kata Bupati Ipuk saat tasyakuran.

Ipuk pun meminta kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar. Terlebih Pasar Banyuwangi tidak hanya akan menjadi pasar untuk jual beli namun juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata ikonik di Banyuwangi.

Pasar Banyuwangi direvitalisasi menjadi bangunan dua lantai yang memadukan konsep modern dengan arsitektur heritage, yakni tetap mempertahankan bentuk cagar budaya asli serta mengadopsi desain rumah tradisional Banyuwangi. Revitalisasi pasar juga terkoneksi dengan revitalisasi Asrama Inggrisan, sebuah bangunan bersejarah yang lokasinya berdampingan.