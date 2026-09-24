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Ryandi Zahdomo
Kamis, 24 September 2026 | 17.44 WIB

Bahaya Abu Vulkanik Lewotolok, AirNav Perpanjang Penutupan Bandara Wunopito

ILUSTRASI: Sejumlah kru darat membersihkan badan pesawat dari paparan partikel abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (07/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

ILUSTRASI: Sejumlah kru darat membersihkan badan pesawat dari paparan partikel abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (07/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - AirNav Indonesia resmi memperpanjang penutupan operasional Bandara Wunopito di Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT, mulai Kamis (24/9) pukul 07.50 WITA hingga Jumat (25/9/2026) pukul 07.00 WITA akibat sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menuturkan, keselamatan penumpang merupakan prioritas utama. Untuk itu pihaknya telah menerbitkan NOTAM baru sebagai acuan.

"AirNav Indonesia kembali memperbarui informasi penutupan Bandara Wunopito (WATW), Lewoleba, melalui NOTAM C1239/26 NOTAMR C1231/26," ujarnya, Kamis (24/9).

Penerbitan NOTAM tersebut mengacu pada dokumen peringatan ASHTAM VAWR0090 terkait aktivitas erupsi Gunung Lewotolok.

Peringatan dini yang masuk dalam wilayah Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang ini ditetapkan dengan status pengawasan Colour Code Orange.

Berdasarkan hasil pemantauan udara, sebaran abu vulkanik teridentifikasi mulai dari permukaan tanah hingga ketinggian FL070.

Material abu tersebut terdeteksi bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 10 knot.

Langkah tegas ini diambil karena sebaran material abu vulkanik berisiko tinggi membahayakan mesin dan keselamatan penerbangan di wilayah tersebut.

Posisi Bandara Sangat Dekat dengan Bahaya

Data ASHTAM mencatat lokasi Bandara Wunopito berada di posisi paling rawan karena tercantum sebagai nearest aerodrome yang hanya berjarak 5 Nautical Miles (NM) dari area paparan abu vulkanik.

Editor: Bintang Pradewo
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