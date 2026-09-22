Polri Geledah Kantor dan Rumah Bupati Gowa Terkait Kasus Tipidkor

JawaPos.com - Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Polresta Gowa menggeledah kantor hingga rumah bupati Gowa pada Senin (21/9) lalu. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di lingkungan Kabupaten Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut juta terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta dugaan gratifikasi yang terjadi sejak 2025-2026.

“Telah dilakukan rangkaian proses penyidikan tindak pidana korupsi berupa tindakan penggeledahan rumah jabatan Bupati Gowa dan Kantor Bupati Gowa oleh tim gabungan,” terang dia saat dikonfirmasi pada Selasa (22/9).

Menurut jenderal bintang satu Polri tersebut, dari penggeledahan tersebut penyidik sudah menyita beberapa bukti elektronik dan dokumen terkait kasus yang tengah ditangani bersama-sama oleh Kortas Tipidkor Polri, Polda Sulsel, dan Polresta Gowa.