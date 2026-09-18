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Ardini Pramitha
Jumat, 18 September 2026 | 17.27 WIB

PKKMB Universitas Kepanjen Rampung, Pemkab Malang Tekankan Pentingnya SDM Unggul

Universitas Kepanjen (Istimewa). - Image

Universitas Kepanjen (Istimewa).

JawaPos.com - Rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Kepanjen tahun 2026 berakhir pada Kamis (17/9). Sebanyak 725 mahasiswa baru tercatat mengikuti rangkaian kegiatan hingga agenda penutupan.

Momentum penutupan tersebut tidak hanya menandai berakhirnya masa orientasi kampus. Tetapi juga menjadi titik tolak bagi para mahasiswa baru untuk memanfaatkan lingkungan perguruan tinggi sebagai wadah memperluas cakrawala berpikir serta meningkatkan kapasitas diri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan Universitas Kepanjen memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Ia berharap mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Malang dapat memanfaatkan keberadaan kampus untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.

“Harapannya masyarakat kabupaten yang kuliah di Universitas Kepanjen bisa menambah wawasan. Kemudian bisa belajar di sini karena ini kampus yang terbuka untuk semua kalangan,” kata Budiar. Menurut Budiar, masa perkuliahan seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

Mahasiswa juga perlu membangun karakter, memperkaya pengalaman, serta mengembangkan kemampuan yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. “Serta kita bisa menumbuhkan sumber daya manusia yang handal untuk menjadikan Malang makmur berkelanjutan,” ujarnya. Budiar menilai perguruan tinggi mempunyai posisi strategis dalam menyiapkan generasi yang nantinya dapat mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

Di sisi lain, Rektor Universitas Kepanjen Tri Nurhudi Sasono mengingatkan mahasiswa baru bahwa penutupan PKKMB justru menjadi permulaan dari perjalanan mereka sebagai mahasiswa. “Walaupun ini penutupan, sebenarnya awal dari proses pembelajaran, khususnya adik-adik kita yang mengikuti ospek bergabung dengan Universitas Kepanjen,” ujar Tri Nurhudi.

Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB 2026 juga mengalami penambahan. Pada saat pembukaan, jumlah peserta tercatat sebanyak 718 orang. Hingga pelaksanaan penutupan, jumlah tersebut bertambah menjadi 725 mahasiswa karena adanya peserta yang menyusul. Tri menyebut jumlah tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi Universitas Kepanjen untuk menjalankan proses pendidikan ke depan.

“Alhamdulillah dengan angka ini menjadi kekuatan buat kita untuk masa depan,” tuturnya.

Ia pun mengajak mahasiswa baru untuk tidak ragu menetapkan cita-cita dan terus menjaga keyakinan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Menurutnya, proses pendidikan membutuhkan konsistensi serta kemauan untuk terus belajar. “Tadi pada saat sambutan saya sampaikan bahwasanya mimpi atau cita-cita itu sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita meyakini terhadap mimpi-mimpi kita sendiri,” katanya.

Editor: Diar Candra
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