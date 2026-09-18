Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 18 September 2026 | 15.10 WIB

KKP Targetkan Modernisasi 950 Kapal Ikan Terealisasi Pada 2027 Mendatang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA) - Image

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)

JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan modernisasi 950 kapal ikan pada 2027. Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat armada perikanan tangkap nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dikutip dari Antara Jumat (18/9), mengatakan modernisasi kapal ikan menjadi salah satu dari enam program kerja prioritas nasional KKP pada 2027."KKP mendapat penugasan direktif presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional," ujar Trenggono.

Target modernisasi tersebut merupakan bagian dari rencana KKP untuk memodernisasi 4.582 kapal hingga 2029 mendatang. Modernisasi kapal disebut diperlukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang masih dihadapi nelayan.

Misalnya armada yang berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, serta mutu hasil tangkapan yang belum konsisten. “Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional,” lanjut Trenggono.

Selain modernisasi kapal, enam program prioritas KKP pada 2027 mencakup pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dan revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa sekitar 5.500 hektare.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Semarak HUT ke-81 RI, Menteri KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang untuk Warga Jakarta - Image
Jabodetabek

Semarak HUT ke-81 RI, Menteri KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang untuk Warga Jakarta

Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.27 WIB

Tekan Biaya Operasional, KKP Kaji Harga BBM Khusus untuk Kapal Perikanan - Image
Ekonomi

Tekan Biaya Operasional, KKP Kaji Harga BBM Khusus untuk Kapal Perikanan

Senin, 13 Juli 2026 | 19.53 WIB

Pengusaha Pindang Cukanggenteng Dibekali Legalitas, Pembiayaan, dan Kemasan Kreatif oleh PNM dan KKP - Image
Ekonomi

Pengusaha Pindang Cukanggenteng Dibekali Legalitas, Pembiayaan, dan Kemasan Kreatif oleh PNM dan KKP

Jumat, 3 Juli 2026 | 03.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore