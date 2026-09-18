KKP Targetkan Modernisasi 950 Kapal Ikan Terealisasi Pada 2027 Mendatang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)
JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan modernisasi 950 kapal ikan pada 2027. Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat armada perikanan tangkap nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dikutip dari Antara Jumat (18/9), mengatakan modernisasi kapal ikan menjadi salah satu dari enam program kerja prioritas nasional KKP pada 2027."KKP mendapat penugasan direktif presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional," ujar Trenggono.
Target modernisasi tersebut merupakan bagian dari rencana KKP untuk memodernisasi 4.582 kapal hingga 2029 mendatang. Modernisasi kapal disebut diperlukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang masih dihadapi nelayan.
Misalnya armada yang berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, serta mutu hasil tangkapan yang belum konsisten. “Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional,” lanjut Trenggono.
Selain modernisasi kapal, enam program prioritas KKP pada 2027 mencakup pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dan revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa sekitar 5.500 hektare.
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