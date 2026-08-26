Kemenkes Ungkap Persoalan Air Bersih hingga Alat Komunikasi Masih Jadi Tantangan Atasi Bencana Gempa

Bantuan pemerintah belum masuk, warga Kampung Tonggong, Desa Latung, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT. (Nikolaus Tolen untuk JawaPos.com)
JawaPos.com - Persoalan air bersih hingga alat komunikasi masih tantangan dalam penanganan korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak hanya itu, toilet-toilet juga masih amat dibutuhkan para korban di lokasi kejadian.
"Kemudian sinyal, komunikasi. Tapi sudah ada, kita bagikan Starlink-Starlink dengan beberapa kerja sama dengan Komdigi juga untuk supaya sambungan internet di sana berjalan," ujar Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia kepada wartawan, Rabu (26/8).
"Karena kalau enggak kan enggak ada komunikasi, kasihan juga gitu kan. Gimana mau minta obat dan sebagainya enggak bisa kalau enggak ada komunikasi," sambungnya.
Dari sisi penanganan kesehatan, Rizka juga menyebut bahwa beberapa ambulans telah diperbaiki bersamaan donasi dari Palang Merah Indonesia (PMI).
Adapun Puskesmas yang terdampak kerusakan karena gempa, ia menyebut bahwa Kemenkes sementara telah membuat tenda-tenda khususnya di daerah yang amat terdampak kerusakan.
"Seperti Nagekeo dan sebagainya itu, itu sangat besar dampaknya. Dan mereka belum berani kerja di dalam Puskesmas atau pelayanan di dalam Puskesmas karena ada gempa susulan," ungkap Rizka.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa stok obat-obatan untuk para korban gempa di NTT dipastikan aman tersalurkan dari pemerintah pusat.
"Kita bekerja sama dengan TNI AU untuk mengangkut perbekalan kesehatan mulai dari obat, alat kesehatan, sampai tadi malam kita mengirim X-ray karena di patah tulang itu juga kan perlu ya difoto untuk X-ray-nya. Itu sudah ada di sana semua," pungkas Rizka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti