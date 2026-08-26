Kemenkes Ungkap Persoalan Air Bersih hingga Alat Komunikasi Masih Jadi Tantangan Atasi Bencana Gempa

JawaPos.com - Persoalan air bersih hingga alat komunikasi masih tantangan dalam penanganan korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak hanya itu, toilet-toilet juga masih amat dibutuhkan para korban di lokasi kejadian.

"Kemudian sinyal, komunikasi. Tapi sudah ada, kita bagikan Starlink-Starlink dengan beberapa kerja sama dengan Komdigi juga untuk supaya sambungan internet di sana berjalan," ujar Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia kepada wartawan, Rabu (26/8).

"Karena kalau enggak kan enggak ada komunikasi, kasihan juga gitu kan. Gimana mau minta obat dan sebagainya enggak bisa kalau enggak ada komunikasi," sambungnya.

Dari sisi penanganan kesehatan, Rizka juga menyebut bahwa beberapa ambulans telah diperbaiki bersamaan donasi dari Palang Merah Indonesia (PMI).

Adapun Puskesmas yang terdampak kerusakan karena gempa, ia menyebut bahwa Kemenkes sementara telah membuat tenda-tenda khususnya di daerah yang amat terdampak kerusakan.

"Seperti Nagekeo dan sebagainya itu, itu sangat besar dampaknya. Dan mereka belum berani kerja di dalam Puskesmas atau pelayanan di dalam Puskesmas karena ada gempa susulan," ungkap Rizka.

Namun begitu, ia menegaskan bahwa stok obat-obatan untuk para korban gempa di NTT dipastikan aman tersalurkan dari pemerintah pusat.