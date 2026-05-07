Novia Herawati
Kamis, 7 Mei 2026 | 22.21 WIB

Begini Tampang Ashari: Kiai yang Cabuli 50 Santriwati Ponpes yang Akhirnya Ditangkap di Wonogiri

Tampang oknum kiai yang diduga mencabuli 50 santriwati Ponpes Pati, ditangkap di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (7/5). (Istimewa)

JawaPos.com-Seorang kiai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bernama Ashari, 52, akhirnya ditangkap polisi setelah diduga mencabuli puluhan santriwatinya.

Ashari diamankan Satreskrim Polresta Pati saat bersembunyi di Masjid Agung Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis (7/5) sekitar pukul 04.00 WIB.

Aksi bejatnya viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan pihaknya melakukan pengejaran sejak 4 Mei 2026.

“Kami sudah melakukan pengejaran sejak tanggal 4 Mei. (Setelah ditangkap di Wonogiri, Ashari) akan kami bawa ke Mapolresta Pati,” ujar Kompol Dika, dikutip dari Jawa Pos Radar Pati, Kamis (7/5).

Selama buron, Ashari terus berpindah lokasi untuk mengelabui aparat. Hal ini membuat polisi kesulitan melacak keberadaannya karena tersangka kerap berpindah kota hingga lintas provinsi.

Pergerakan Ashari terdeteksi mulai dari Kudus (Jawa Tengah) menuju Bogor (Jawa Barat), lalu berpindah ke Jakarta dan Solo (Jawa Tengah). Polisi akhirnya berhasil menangkapnya di Kabupaten Wonogiri.

“AS sempat ke Kudus kemudian Bogor, lanjut Jakarta, habis itu ke Solo kemudian Wonogiri," imbuhnya. Setelah ditangkap, aparat langsung membawa Ashari ke Mapolresta Pati untuk pemeriksaan lanjutan.

