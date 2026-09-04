24 Kota/Kabupaten di Jatim Tetapkan Status Kedaruratan Kekeringan, Berikut Daftarnya

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat, hingga saat ini ada 24 kabupaten/ kota di Jatim yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kedaruratan. Baik yang dalam status Siaga Darurat maupun Tanggap Darurat.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan jumlah tersebut telah mendekati estimasi awal yang ditetapkan. Berdasarkan pemetaan BPBD, total terdapat 29 kabupaten/ kota di Jawa Timur yang berpotensi terdampak kekeringan parah tahun ini.

"Hingga hari ini, jumlah daerah yang mengajukan SK Kedaruratan, baik itu Siaga Darurat maupun Tanggap Darurat, itu sudah mencapai 24 kabupaten/ kota," kata Gatot, Jumat (4/9).

Gatot mengatakan BPBD Provinsi Jatim bersama BPBD kabupaten/ kota telah melakukan penanganan awal dengan mengirimkan dropping air bersih. Pihaknya juga telah menyiapkan tandon, jerigen, dan terpal yang dimanfaatkan untuk menampung air bersih tersebut.

Gatot menjabarkan dari 24 daerah yang telah menetapkan status kedaruratan, 19 kabupaten/kota di antaranya telah aktif melakukan dropping air bersih ke desa-desa terdampak. Daerah-daerah itu diantaranya adalah Bondowoso dan Mojokerto.

"Untuk 19 kabupaten/ kota yang sudah melakukan dropping tersebut memang selain sudah membuat status. Kondisi di lapangan memang sudah membutuhkan dropping air bersih" papar Gatot.

Berikut daftar 24 kabupaten/kota di jatim yang telah menerbitkan SK Kedaruratan beserta statusnya:

Bondowoso (Siaga Darurat)

Lamongan (Siaga Darurat)