SPPG Soditan Lasem Rembang Tanggung Biaya Pengobatan Siswa Diduga Keracunan MBG

Sebanyak 752 siswa dan 25 guru di SMAN 1 Lasem Rembang diduga mengalami keluhan kesehatan seperti diare, lemas, pusing, mual hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG. (Radar Kudus)
JawaPos.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Soditan Lasem mengklaim bertanggung jawab penuh atas insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Pihak dapur memastikan seluruh biaya pengobatan murid dan guru yang terdampak akan ditanggung.
Selain penanganan korban, SPPG Soditan juga berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dapur, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses distribusi makanan.
Kepala SPPG Soditan Achmad Sholeh Syarifudin menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menyebabkan banyak murid dan guru mengalami gangguan kesehatan tersebut.
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Dia mengatakan, pihaknya bersama pengurus bergerak cepat untuk menangani seluruh korban terdampak.
“Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, orang tua, dan para siswa. Fokus utama kami saat ini, memastikan penanganan medis berjalan optimal tanpa membebankan biaya sepeser pun kepada korban. Baik yang di puskesmas maupun di rumah,” ujar Achmad Sholeh Syarifudin, dilansir dari Radar Pati (Jawa Pos Group), Jumat (4/9).
Dia memastikan biaya pengobatan para korban akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak SPPG.
Pihak dapur juga akan terus memantau perkembangan kondisi murid dan guru yang menjalani perawatan.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus kemarin (3/9), pihak SPPG langsung menjenguk murid dan guru SMAN 1 Lasem yang menjalani perawatan di Puskesmas Lasem.
Sejumlah unsur turut berada di lokasi, di antaranya personel Dinas Kesehatan (Dinkes) Rembang, Komisi IV DPRD Rembang, Polres Rembang, koramil, dan polsek.
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Jawa Pos
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