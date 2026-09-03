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Dimas Choirul
Jumat, 4 September 2026 | 00.01 WIB

Puluhan Siswa SMP di Toraja Keracunan Massal, Diduga Usai Santap MBG

Siswa SMPN 1 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan keracunan massal, Kamis (3/9/). Mereka diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan sehari sebelumnya. (Harian Fajar) - Image

Siswa SMPN 1 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan keracunan massal, Kamis (3/9/). Mereka diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan sehari sebelumnya. (Harian Fajar)

JawaPos.com - Puluhan siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Makale di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan keracunan massal, Kamis (3/9/). Mereka diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan sehari sebelumnya.

Para siswa yang mengalami keluhan kesehatan tersebut ramai-ramai mendapat penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RS Sinar Kasih Makale, Puskesmas terdekat, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Dilansir Harian Fajar (Jawa Pos Group), keluhan yang dialami siswa mulai muncul pada Kamis (3/9/2026) pagi, meski menu MBG tersebut telah diterima dan dikonsumsi pada Rabu (2/9/2026).

Menu MBG yang dibagikan kepada para siswa antara lain nasi, ayam, sayur, tempe, melon, dan sejumlah makanan lainnya.

Makanan tersebut diketahui berasal dari salah satu dapur penyedia MBG yang berada di wilayah Kecamatan Rantetayo.

Sebagian siswa yang mengalami sakit menjalani pemeriksaan dan perawatan di RS Sinar Kasih Kota Makale, sementara lainnya mendapat penanganan di UKS, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Salah satu orang tua siswa, Jum (48), mengatakan anaknya mulai mengeluhkan sakit perut sejak Rabu malam setelah mengonsumsi makanan MBG.

“Jadi mulai sakit malam tadi, dan pas mereka ke sekolah ternyata ribuan siswa lainnya juga sakit,” ucapnya saat ditemui di RS Sinar Kasih Kota Makale, Tana Toraja, Sulsel, Kamis (3/9/2026) pagi.

Jum mengaku hingga saat ini belum memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah maupun rumah sakit mengenai kondisi yang dialami para siswa.

Editor: Sabik Aji Taufan
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