Hari ke-4 Muktamar NU Memanas, Massa Pendukung Calon Ketum Terlibat Adu Jotos

JawaPos.com - Pelaksanaan hari keempat Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8), sempat memanas hingga terjadi adu jotos.

Kericuhan bermula saat massa pendukung salah satu calon Ketua Umum PBNU menggeruduk lokasi sidang Pleno IV Muktamar ke-35 NU di Gedung Serbaguna (GSG) Hasbullah Said PPBU Tambakberas pada Minggu siang.

Dalam forum tersebut, pimpinan sidang bersama peserta muktamar menyepakati sejumlah aturan terkait mekanisme dan tatat tertib pemilihan ketua umum PBNU periode 2026 - 2031.

Aksi massa tersebut mendapat perlawanan dari petugas keamanan, termasuk Banser. Aksi saling dorong antara kedua kelompok pun berubah menjadi adu jotos, hingga forum terpaksa ditunda.

Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Bidang Humas dan Publikasi, Muhammad Izzul Islam, membenarkan kericuhan tersebut. Ia menyebut situasi memanas sekitar pukul 12.00 WIB usai tata tertib pemilihan Ketum PBNU disepakati.

“Yang melakukan kericuhan itu oknum yang bukan peserta resmi muktamar. Tim keamanan berhasil memukul mundur massa dari sisi barat tenda arena utama," tuturnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (30/8).

Salah satu massa, Muhammad Akbar Jadi, menyebut aksi protes dilakukan karena menilai sidang pleno komisi organisasi tidak adil dan berdampak pada tersingkirnya KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dari calon Ketum PBNU.

"Karena itu kami berharap kiai sepuh turun tangan ikut terlibat mengevaluasi pimpinan sidang dan mencabut keputusan-keputusan yang tidak berpihak dan berlaku dzolim kepada calon Ketum PBNU," katanya.