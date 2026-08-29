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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15.00 WIB

PKM Antar Muba Raih Penghargaan Inovasi Pembangunan Daerah

PKM Pemkab Musi Banyuasin (Muba) yang digagas Bupati Toha Tohet meraih penghargaan. (Istimewa) - Image

PKM Pemkab Musi Banyuasin (Muba) yang digagas Bupati Toha Tohet meraih penghargaan. (Istimewa)

‎‎JawaPos.com - Program Keluarga Maju (PKM) Pemkab Musi Banyuasin (Muba) yang menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi pembangunan mendapatkan pengakuan dan penghargaan.

PKM Pemkab Muba dinilai sebagai program pertama di Indonesia yang merumuskan kebijakan pemberdayaan berkelanjutan berbasis keluarga yang mencakup tiga dimensi yaitu UMKM, Sertifikasi keterampilan dan Pendidikan Perguruan tinggi.

Bupati Muba H. M. Toha Tohet menyatakan, penghargaan tersebut sebagai semangat dan acuan dalam berkerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.

”Suatu kehormatan atas pengakuan dari detik atas kinerja Kabupaten Musi Banyuasin,” tegas Toha Tohet.

‎‎Dalam penyelenggaraannya, bantuan langsung ditransfer ke rekening kepala keluarga untuk memutus administrasi berbelit sehingga bantuan pemerintah bisa langsung dipergunakan masyarakat.

Sasaran penerima manfaat dilakukan secara ketat melalui penyesuaian DTSEN sesuai Instruksi presiden No. 4 tahun 2025 kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara door to door.

”Bahkan setelah penerima manfaat menerima bantuan dilakukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk memastikan bantuan dibelanjakan sesuai peruntukannya,” terang Bupati Toha Tohet.

‎‎Melalui PKM, lanjut dia, pemerintah daerah memberikan intervensi yang bersifat produktif dengan mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu membangun sumber penghidupan secara mandiri dan berkelanjutan.

‎Pada 2025, PKM mulai direalisasikan sebagai bagian dari komitmen tahun pertama pemerintahan Toha-Rohman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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