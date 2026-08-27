Bareskrim Ciduk 71 Orang dalam Kasus Judi Casino di Sukoharjo, 30 Tersangka

JawaPos.com - Bareskrim Polri mengembangkan kasus judi di Maluku sampai ke Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng). Sebanyak 71 orang diciduk oleh polisi dalam casino di sebuah bangunan yang kerap disebut Gedung SB.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra, saat melakukan penyelidikan terhadap target awal, polisi menemukan aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan praktik judi di Maluku.

Benar saja, dalam Gedung SB petugas menemukan sejumlah permainan judi seperti baccarat, niu-niu, dan mesin tembak ikan. Permainan itu diduga turut jadi medium taruhan atau perjudian.

Karena itu, bersama Polda Maluku dan Polda Jateng, Bareskrim Polri melakukan penindakan. Dari total 71 orang yang ditangkap dan diperiksa, sebanyak 30 diantaranya kini berstatus sebagai tersangka. Mereka ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

”Para tersangka memiliki peran yang berbeda dalam aktivitas di lokasi tersebut, di antaranya sebagai kasir, pembagi kartu, penukar chip, operator CCTV, teknisi arena hingga bagian pelayanan,” terang Wira dalam rilis resminya pada Kamis (27/8).

Menurut Wira, pembagian peran tersebut kini tengah didalami oleh penyidik. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap operasional perjudian tersebut secara lebih terperinci.

”Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman, kami menemukan adanya aktivitas perjudian dengan berbagai peran dalam operasionalnya,” imbuhnya.

Sejauh ini, penyidik mendapati barang bukti uang tunai Rp 1.048.273.000. Selain itu, diamankan puluhan telepon seluler, komputer, meja baccarat, meja mahjong, meja dadu, mesin tembak ikan, mesin permainan, chip poker, kartu, mesin pengocok kartu, kotak berisi uang, serta perangkat CCTV.