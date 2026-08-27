Jelang Kedatangan Prabowo di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Polisi Kerja Keras Lakukan Pengamanan

JawaPos.com - Ribuan kendaraan memadati sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jombang selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Tingginya mobilitas peserta dan pengunjung dari berbagai daerah berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi acara.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Muktamar NU ke-35 di Lapangan Untung Suropati, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026) pukul 15.00 WIB.

Muktamar dijadwalkan berlangsung hingga Senin (31/8/2026), dengan rangkaian kegiatan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Antisipasi kepadatan lalu lintas menjadi salah satu perhatian aparat kepolisian mengingat peserta muktamar datang dari berbagai daerah. Arus kendaraan yang masuk dan keluar Jombang diperkirakan meningkat selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur memperkuat pengamanan dan pengaturan lalu lintas di wilayah Jombang.

"Ini kami lakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan seiring kedatangan ribuan ulama, delegasi, dan penggembira,” kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen I Made Agus Prasatya, Kamis (27/8).

Pengaturan arus kendaraan dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas peserta muktamar sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan selama agenda besar NU tersebut berlangsung.

Masyarakat yang akan melintas di sekitar Tambakberas dan sejumlah akses menuju lokasi muktamar diimbau memperhatikan arahan petugas serta informasi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama kegiatan.