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Novia Herawati
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.21 WIB

Peternak Blitar Kirim 8,7 Ton Telur untuk Korban Gempa Flores NTT

Peternak Blitar, Jawa Timur menyerahkan bantuan 8,7 ton telur untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur di Posko Jatim Peduli NTT, BPBD Jatim, Rabu (26/8). (Dokumentasi BPBD Jatim) - Image

Peternak Blitar, Jawa Timur menyerahkan bantuan 8,7 ton telur untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur di Posko Jatim Peduli NTT, BPBD Jatim, Rabu (26/8). (Dokumentasi BPBD Jatim)

JawaPos.com - Paguyuban peternak Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengirimkan bantuan 8.778 kilogram atau 8,7 ton telur untuk masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut telah tiba di Posko Jatim Peduli NTT, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, dan akan segera dikirim ke Nusa Tenggara Timur.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Bambang Dwi Purwanto menyebut bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas masyarakat Blitar untuk meringankan beban para korban.

"Saat ini sesuai data, Kabupaten Blitar tercatat sebagai pemasok kebutuhan telor nasional yang kontribusinya mencapai sekitar 30 persen," tutur Bambang dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (26/8).

Selain komoditas telur dari paguyuban peternak, Pemkab Blitar juga mengirimkan bantuan logistik lain ke NTT, seperti 2.650 kg beras, 2 ton gula, 627 karton susu, 356,5 kg sambel pecel, dan 10 dus mi instan.

Menerima bantuan tersebut, Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Blitar dan paguyuban peternak atas kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak gempa NTT.

Rencananya, bantuan 8,7 ton telur dari peternak Blitar akan diberangkatkan ke NTT, Rabu sore, melalui Pelabuhan Tanjung Perak, bersamaan dengan bantuan lain dari OPD dan CSR di lingkungan Pemprov Jatim.

"Seperti yang diketahui, disana masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan. Semoga bantuan ini bisa meringan beban masyarakat terdampak di NTT," kata Gatot.

Editor: Estu Suryowati
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