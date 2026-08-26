Prabowo Tinjau Penanganan Gempa NTT, Pastikan Penyaluran Bantuan Merata 

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8). Kepala Negara dijadwalkan meninjau langsung penanganan dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus 2026 lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Presiden bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
Menurutnya, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mengecek koordinasi penanganan bencana yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait di wilayah Pulau Flores.
"Bapak Presiden sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana," kata Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Rabu (26/8).
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Selain bantuan logistik, pemerintah telah memperkuat layanan kesehatan bagi warga terdampak gempa. Sejumlah fasilitas kesehatan tanggap bencana juga sudah dikerahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di antaranya adalah RS kapal KRI Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut yang telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai. Sementara itu, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga telah berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur.
Bahkan, pemerintah daerah turut mengoperasikan rumah sakit lapangan untuk mendukung kebutuhan medis masyarakat. Fasilitas tersebut antara lain RSUD Ruteng di Kabupaten Manggarai dan RSUD Aeramo di Kabupaten Nagekeo.
Prasetyo menegaskan, penanganan bencana di NTT tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan upaya pemulihan secara bertahap hingga memasuki tahap rekonstruksi, termasuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak serta pemulihan kehidupan masyarakat.
"Pemerintah akan terus bekerja agar masyarakat NTT yang terdampak tidak merasa berjalan sendiri dalam menghadapi bencana dan dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal," pungkasnya.
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Jawa Pos
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