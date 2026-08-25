Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Banu Adikara
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.50 WIB

AI dan Transformasi Digital Ubah Lanskap Bisnis, Pelaku Usaha Diminta Beradaptasi

Strategi UMKM Lokal meraup peningkatan penjualan di media sosial. (Freepik) - Image

Strategi UMKM Lokal meraup peningkatan penjualan di media sosial. (Freepik)

JawaPos.com – Perkembangan artificial intelligence (AI), transformasi digital, dan perubahan perilaku konsumen membuat pelaku usaha perlu menyesuaikan strategi agar tetap relevan.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam NGOPI (Ngobrol Positif & Inspiratif) Bareng PPM yang digelar PPM Manajemen bersama PPM School of Management dan komunitas Tangan Di Atas (TDA) Malang di Kota Malang, 18 Agustus 2026.

Mengangkat tema “Future-Proof Business: Strategi Menjaga Bisnis Tetap Eksis, Relevan & Makin Cuan di Era AI & Digital, kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 entrepreneur, pelaku UMKM, dan pemilik bisnis.

Diskusi membahas sejumlah tantangan bisnis di era AI, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, menjaga relevansi bisnis, memperkuat branding, serta meningkatkan pengalaman pelanggan.

Associate Professor Sekolah Tinggi PPM Manajemen Dr. Noveri Maulana mengatakan, AI perlu dipandang bukan sekadar teknologi baru, melainkan bagian dari perubahan cara bisnis bekerja dan bersaing.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga harus diiringi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi agar perusahaan mampu beradaptasi, berinovasi, serta mengambil keputusan secara tepat.

Sementara itu, praktisi bisnis Donny Kris Puryono membagikan perspektif mengenai tantangan adaptasi teknologi dari sisi pelaku usaha.

Kepala Cabang PPM Surabaya Rizma Amalina mengatakan kegiatan di Malang menjadi bagian dari upaya membangun interaksi dengan komunitas bisnis di Jawa Timur.

“Malang menjadi pilihan karena Malang ini kota yang kreatif dan komunitas pengusahanya juga banyak,” ujar Rizma.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
AI Bisa Bikin Realitas Sintetik, Komdigi Ingatkan Bahaya Bukti Palsu di Pengadilan - Image
Teknologi

AI Bisa Bikin Realitas Sintetik, Komdigi Ingatkan Bahaya Bukti Palsu di Pengadilan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22.23 WIB

Ketika Seniman Bicara Seni dan AI, Akankah Teknologi Menggantikan Kreativitas Manusia? - Image
Seni Rupa

Ketika Seniman Bicara Seni dan AI, Akankah Teknologi Menggantikan Kreativitas Manusia?

Senin, 24 Agustus 2026 | 00.34 WIB

Kerja Sama Teknologi Indonesia-Tiongkok Makin Erat, AI dan Transfer Teknologi Jadi Fokus - Image
Teknologi

Kerja Sama Teknologi Indonesia-Tiongkok Makin Erat, AI dan Transfer Teknologi Jadi Fokus

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01.34 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore