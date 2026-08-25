AI dan Transformasi Digital Ubah Lanskap Bisnis, Pelaku Usaha Diminta Beradaptasi

JawaPos.com – Perkembangan artificial intelligence (AI), transformasi digital, dan perubahan perilaku konsumen membuat pelaku usaha perlu menyesuaikan strategi agar tetap relevan.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam NGOPI (Ngobrol Positif & Inspiratif) Bareng PPM yang digelar PPM Manajemen bersama PPM School of Management dan komunitas Tangan Di Atas (TDA) Malang di Kota Malang, 18 Agustus 2026.

Mengangkat tema “Future-Proof Business: Strategi Menjaga Bisnis Tetap Eksis, Relevan & Makin Cuan di Era AI & Digital”, kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 entrepreneur, pelaku UMKM, dan pemilik bisnis.

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Diskusi membahas sejumlah tantangan bisnis di era AI, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, menjaga relevansi bisnis, memperkuat branding, serta meningkatkan pengalaman pelanggan.

Associate Professor Sekolah Tinggi PPM Manajemen Dr. Noveri Maulana mengatakan, AI perlu dipandang bukan sekadar teknologi baru, melainkan bagian dari perubahan cara bisnis bekerja dan bersaing.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga harus diiringi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi agar perusahaan mampu beradaptasi, berinovasi, serta mengambil keputusan secara tepat.

Sementara itu, praktisi bisnis Donny Kris Puryono membagikan perspektif mengenai tantangan adaptasi teknologi dari sisi pelaku usaha.

Kepala Cabang PPM Surabaya Rizma Amalina mengatakan kegiatan di Malang menjadi bagian dari upaya membangun interaksi dengan komunitas bisnis di Jawa Timur.