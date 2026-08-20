Viral 'Supermen' Ikut Terjun Memadamkan Karhutla, Menhut Raja Juli: Anak Muda jadi Forest Hero

JawaPos.com - Momen menarik terjadi dalam aksi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di kawasan Petuk Ketimpun, Palangka Raya. Remaja berusia 17 tahun, bernama Rudiansyah, ikut membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman.

Aksi tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sekaligus membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aksi tersebut mendapat apresiasi sebagai gambaran kepedulian anak muda terhadap lingkungan.

Saat meninjau penanganan karhutla di Petuk Ketimpun, Rabu (19/8), Raja Juli mengaku membawa salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Ia juga menyematkan julukan forest hero kepada remaja tersebut.

“Saya datang ke sini, saya pamit ke Pak Presiden Prabowo Subianto, dan Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salam kepada Rudiansyah. Ini salah satu contoh anak muda yang luar biasa. Ini superhero, tapi superhero menjadi forest hero, pahlawan yang menyelamatkan hutan kita,” kata Raja Juli.

Apresiasi untuk Relawan Karhutla

Raja Juli tidak hanya bertemu Rudiansyah, tetapi juga mengecek secara langsung proses penanganan karhutla di lapangan. Ia turut melihat kesiapan berbagai perlengkapan pemadaman, mulai dari pompa air, selang hingga alat pelindung diri (APD).

Raja Juli memastikan pemerintah akan mendukung kebutuhan peralatan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya pemadaman karhutla.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Rudiansyah dan para relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bahu-membahu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB serta unsur lainnya dalam menangani kebakaran.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla. Upaya pemadaman, kata dia, tidak akan berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan aparat dan pemerintah.