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Sabik Aji Taufan
Kamis, 20 Agustus 2026 | 03.19 WIB

Maju Bursa Ketua Umum PBNU, Gus Salam Fokus Raih Dukungan Ulama dan Pesantren

Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib bersama Pengasuh PP Roudlotul Ulum Cidahu, Pandeglang, Banten, Abuya Muhtadi Dimyati. (Istimewa) - Image

Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib bersama Pengasuh PP Roudlotul Ulum Cidahu, Pandeglang, Banten, Abuya Muhtadi Dimyati. (Istimewa)

JawaPos.com - Kiai Abdussalam Shohib atau Gus Salam fokus mencari dukungan ulama dan kalangan pesantren dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU akhir Agustus 2026.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur sudah sowan ke sejumlah kiai dari berbagai daerah di Indonesia untuk meminta doa restu.

Langkah ini dilakukan Gus Salam karena menganggap kiai dan pesantren sebagai pijakan pertama untuk sebuah langkah besar. Dia berusaha menyerap aspirasi dari para ulama agar memahami persoalan yang dialami nahdliyyin.

“Maju bukan untuk jabatan, tetapi untuk khidmah,” ujar Gus Salam, Rabu (19/8).

Perjalanan silaturahmi Gus Salam dimulai dari lingkungan pesantren yang memiliki hubungan historis dengan perjalanan Nahdlatul Ulama. Salah satu dukungan penting datang dari keluarga besar Bani Bishri Syansuri.

Pertemuan digelar di ndalem kasepuhan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang. Dia mengantongi dukungan dari keluarga salah satu pendiri NU.

“Ini bukan sekadar restu, tetapi amanah untuk menjaga NU, menjaga ideologi, tradisi, dan umat,” ujar Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Nyai Muflichah Shohib.

Gus Salam melanjutkan sowan ke Pondok Pesantren Lirboyo dan Al-Falah Ploso, Kediri. Kedua pesantren ini memiliki histori panjang dalam perjalan NU.

Di Jawa Timur sejumlah tokoh juga sudah ditemui Gus Salam. Mereka adalah KH. Anwar Manshur Lirboyo, KH. Kafabihi Mahrus Lirboyo, KH. Kholil As’ad Situbondo, KH. Fuad Nurhasan Sidogiri, KH. Miftachul Akhyar, serta KH. Abdul Hannan Kediri.

Editor: Sabik Aji Taufan
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