Karhutla Gunung Arjuno-Welirang, BPBD Jatim Deteksi 3 Titik Api

JawaPos.com - Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Rabu (19/8). BPBD Jawa Timur menyeleksi 3 titik api di kawasan tersebut.

"Memang ditemukan tiga titik api di sana. Posisi titik api ini ada di atas, di puncak, sehingga perlu waktu untuk mencapai titik api," tutur Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, Rabu (19/8).

Laporan mengenai keberadaan titik api diterima BPBD Jawa Timur pada Rabu pagi. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Jatim selaku OPD pengampu Tahura, petugas memastikan terdapat tiga titik api.

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Tim gabungan segera menuju lokasi kebakaran. Personel BPBD Pasuruan, BPBD Mojokerto, BPBD Jawa Timur, dan petugas Tahura dikerahkan untuk melakukan pemadaman melalui jalur darat.

"Sambil menunggu jadwal heli, tim darat terus melakukan upaya pemadaman, karena kita tahu posisi titik apinya di puncak yang kondisinya memang agak jauh, sehingga perlu waktu untuk mencapai titik tersebut," imbuhnya.

BPBD Jatim tidak ingin mengambil risiko kebakaran meluas dan semakin sulit dikendalikan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dipersiapkan dari udara dengan metode water bombing.

Satu helikopter milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim disiagakan untuk mendukung operasi tersebut. Armada udara itu mampu mengangkut sekitar satu ton air setiap kali penerbangan untuk menjangkau titik api.

"Heli yang kita siapkan masih menggunakan heli yang disiapkan oleh Pemprov Jatim, ada satu unit dengan kemampuan satu ton air sekali angkut untuk proses pemadaman di Tahura ini," terang Gatot.

BPBD Jatim belum mengetahui secara pasti luas kawasan yang terdampak kebakaran. Proses pendataan masih berlangsung, mengingat api baru terdeteksi dan petugas tengah memprioritaskan upaya pemadaman.