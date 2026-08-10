KRI Kerambit-627 Cegat Kapal Pengangkut Narkoba Senilai Rp 2,6 Triliun di Kepri

JawaPos.com - KRI Kerambit-627 mencegat MV. King Sun di Perairan Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (6/8). Kapal yang berangkat dari Teluk Thailand itu mengangkut 1,3 ton narkoba jenis ketamine. Jika dikonversi ke rupiah, narkoba itu nilainya Rp 2,6 triliun.

Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan, pergerakan MV. King Sun memang sudah dicurigai. KRI Kerambit-627 sejak Rabu (5/8) sudah melakukan pencarian.

Hasilnya, kapal itu ditemukan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. ”Sehingga KRI Kerambit-627 melaksanakan shadowing dan menurunkan Tim VBSS untuk memeriksa muatan kapal pada pukul 19.51 WIB,” kata Denih dalam keterangan resmi pada Senin (10/8).

Di atas kapal, prajurit TNI AL mendapati 65 karung mencurigakan. Prajurit di KRI Kerambit-627 langsung menggiring kapal tersebut untuk bersandar. Seluruh awak kapal diperiksa. Hasilnya, 65 karung mencurigakan itu diketahui berisi narkoba jenis ketamin dengan berat total mencapai 1,3 ton.

”Adapun estimasi nilai ekonomis jika per gramnya ditaksir senilai Rp 2 juta, maka barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas senilai Rp 2,6 triliun,” ucap Denih.

Bukan hanya fantastis karena angkanya yang besar, narkoba sebanyak itu mengancam keselamatan 6,5 juta jiwa, jika sampai lolos masuk Indonesia dan beredar di pasaran. Terlebih ketamine merupakan psikotropika golongan I yang dapat menyebabkan halusinasi, kerusakan organ, dan kecanduan bagi penggunanya.

”Saat ini seluruh barang bukti dan ABK akan diserahkan untuk proses hukum lebih lanjut, dan proses pengembangan jaringan masih terus berlangsung,” tegas Denih.

Perwira tinggi (pati) bintang tiga TNI AL itu pun menyatakan, TNI AL berkomitmen menjaga seluruh wilayah perairan Yurisdiksi Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum, terutama penyelundupan narkoba.