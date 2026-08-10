Bawa 1,3 Ton Narkoba dari Teluk Thailand, KRI Kerambit-627 Cegat Kapal MV. King Sun di Kepri

KRI Kerambit-627 mencegat MV. King Sun di Perairan Kepri pada Kamis (6/8). Kapal itu mengangkut narkoba sebanyak 1,3 ton dari Teluk Thailand. (TNI AL)
JawaPos.com - Langkah tegas dilakukan oleh TNI AL melalui KRI Kerambit-627. Pada Kamis (6/8) mereka mencegat MV. King Sun di Perairan Kepulauan Riau. Kapal yang bergerak dari Teluk Thailand itu mengangkut narkoba dengan jenis ketamine sebanyak 1,3 ton. Bila dikonversi dalam rupiah, angkanya sebesar Rp 2,6 triliun.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menjelaskan bahwa pergerakan MV. King Sun memang sudah dicurigai. Sehingga sejak Rabu (5/8), KRI Kerambit-627 sebagai salah satu unsur TNI AL yang sedang bertugas melakukan pencarian. Hasilnya, kapal itu ditemukan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
”Sehingga KRI Kerambit-627 melaksanakan shadowing dan menurunkan Tim VBSS untuk memeriksa muatan kapal pada pukul 19.51 WIB,” kata Denih dalam keterangan resmi pada Senin (10/8).
Di atas kapal tersebut, prajurit TNI AL mendapatu 65 karung mencurigakan. Atas temuan tersebut, KRI Kerambit-627 langsung menggiring kapal tersebut untuk bersandar dan seluruh awak kapal itu menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, 65 karung mencurigakan itu berisi narkoba jenis ketamin dengan berat total mencapai 1,3 ton.
”Adapun estimasi nilai ekonomis jika per gramnya ditaksir senilai Rp 2 juta maka barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas senilai Rp 2,6 triliun,” ucap Denih.
Bukan hanya fantastis karena angkanya yang besar, narkoba sebanyak itu mengancam keselamatan 6,5 juta jiwa jika sampai lolos masuk Indonesia dan beredar di pasaran. Terlebih ketamine merupakan psikotropika golongan I yang dapat menyebabkan halusinasi, kerusakan organ, dan kecanduan bagi penggunanya.
”Saat ini seluruh barang bukti dan ABK akan diserahkan untuk proses hukum lebih lanjut, dan proses pengembangan jaringan masih terus berlangsung,” tegas Denih.
Perwira tinggi (pati) bintang tiga TNI AL itu pun menyatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud nyata implementasi Asta Cita Ke-7 Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, TNI AL berkomitmen menjaga seluruh wilayah perairan Yurisdiksi Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum, utamanya penyelundupan narkoba.
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Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil dilakukan berkat kerja sama. Bea dan Cukai, TNI AL, Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polda Kepri. Selain mengamankan barang bukti narkoba sebanyak 1,3 ton, turut diamankan 8 orang anak buah kapal (ABK).
”Petugas mengamankan 8 orang ABK berinisial ZO, MML, KH, MM, TA, ML, TMH, dan PL. Sementara itu, barang bukti yang disita terdiri atas 65 karung. Sebanyak 64 karung masing-masing berisi kurang lebih 20 bungkus teh Cina berwarna hijau, sedangkan satu karung lainnya berisi 18 bungkus yang diduga kuat merupakan ketamine dalam bentuk kristal dengan berat bruto kurang lebih 1,3 ton,” jelasnya.
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