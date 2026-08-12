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Nanda Prayoga
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.07 WIB

Kesal Diolok, Pegawai Diskominfo Kukar Nekat Bakar Ruang Rapat

Ruang rapat Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terbakar. (Dok. Polres Kukar) - Image

Ruang rapat Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terbakar. (Dok. Polres Kukar)

JawaPos.com - Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara terbakar pada Selasa (11/8) pagi.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.30-07.00 WITA, tepatnya di ruang rapat lantai 3.

Kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh salah satu pegawai kantor. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Kukar, Iptu Haryo Jipang Painolan.

“Benar, telah terjadi kebakaran di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar. Pelakunya sudah kami amankan,” ujar Iptu Haryo, sebagaimana dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (12/8).

Berdasar data kepolisian, pelaku berinisial MFA, Operator Comandcenter Diskominfo Kukar, dan berstatus sebagai tenaga pihak ketiga PT Widya Persada.

Dalam aksinya, pelaku menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite senilai Rp 30-40 ribu.

BBM tersebut dimasukkan ke dalam galon air mineral sebelum akhirnya disiramkan dan dibakar di ruang rapat.

“Pelaku masuk kantor sekitar pukul 06.30 WITA. Setelah melakukan aksinya, api berhasil dipadamkan oleh pegawai dan petugas keamanan. Tim Inafis sudah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa sisa galon,” jelasnya.

Berdasarkan pengakuannya, pelaku telah merencanakan aksinya sejak malam sebelumnya.

“Motifnya, pelaku merasa kesal terhadap rekan-rekan di kantor yang sering memfoto dirinya secara diam-diam dan dijadikan bahan olokan. Hal itu sudah sering terjadi,” kata Iptu Haryo.

Editor: Bayu Putra
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