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Ilham Safutra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Kemenhut Padamkan Kebakaran 30 Hektare di Gunung Rinjani Bersama Tim Gabungan

Petugas gabungan berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Gunung Rinjani. (Dok. Kemenhut) - Image

Petugas gabungan berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Gunung Rinjani. (Dok. Kemenhut)

JawaPos.com - Kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang didominasi tutupan savana dan semak belukar kering berhasil dipadamkan. 

Pemadaman cepat itu dilakukan tim gabungan dari setelah informasi kebakaran diterima dari pengelola kawasan.

Adapun tim gabungan yang terlibat dalam pemadaman yakni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Balai Dalkarhut Jabalnusra) bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dan tim gabungan lainnya.

Mereka bergerak cepat menangani kebakaran hutan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Balai Dalkarhut Jabalnusra Bambang Setyo Antoko menegaskan, kecepatan respons dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam mencegah kebakaran hutan berkembang lebih luas. Kecepatan Manggala Agni bersama pengelola kawasan dan seluruh unsur di lapangan dalam melakukan pemadaman menjadi kunci penanggulangan dini kebakaran hutan.

"Kolaborasi ini harus terus diperkuat, karena keberhasilan pengendalian kebakaran merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Bambang dalam keterangannya pada Senin (10/8).

Menurut dia, penanganan kebakaran tidak berhenti setelah api padam. Pemantauan dan kewaspadaan tetap diperlukan, khususnya pada kawasan dengan vegetasi savana yang mudah terbakar pada kondisi kemarau saat ini.

Sebagaimana diketahui, kebakaran di kawasan TN Gunung Rinjani seluas kurang lebih 30 hektare berhasil dikendalikan pada Sabtu (8/8). Setelah api utama berhasil dipadamkan, tim melanjutkan kegiatan penyisiran atau mop-up hingga pukul 01.30 WITA.

Setelah api utama berhasil dipadamkan, personel melanjutkan kegiatan mop-up atau penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara maupun sumber api yang berpotensi kembali menyala.

Editor: Ilham Safutra
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