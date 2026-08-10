Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Novia Herawati
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.43 WIB

Kebakaran Bromo Hanguskan 550 Hektare Lahan, Api Dekati Permukiman

Karhutla di kawasan Gunung Bromo meluas hingga mencappai 550 hektare dan mendekati permukiman warga. (Radar Bromo) - Image

Karhutla di kawasan Gunung Bromo meluas hingga mencappai 550 hektare dan mendekati permukiman warga. (Radar Bromo)

JawaPos.com - Sudah sepekan lebih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur belum benar-benar padam. Luas area yang terbakar bahkan sudah mencapai 550 hektare pada Senin (10/8).

"Perkembangan kejadian hingga hari Senin, 10 Agustus 2026 pukul 06.00 WIB, Luas area yang terbakar kurang lebih 550 hektare," tutur Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto dalam keterangannya, Senin (10/8).

Kondisi terkini menunjukkan kobaran api dari kawasan puncak P30 atau Pundak Lembu mulai merembet dan mengarah ke permukiman warga.

Api di kawasan Lembah Dingklik juga masih terlihat cukup besar dan belum benar-benar bisa dipadamkan.

Sebagai informasi, Karhutla di kawasan Gunung Bromo pertama kali dilaporkan terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB.

Titik awal kebakaran berada di Blok Bantengan yang masuk wilayah Ranupani, Kabupaten Lumajang.

Titik api baru muncul di kawasan Bukit Dingklik dan Penanjakan, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api di lokasi tersebut mulai berkobar sejak Minggu pagi (9/8).

"Adapun vegetasi di kawasan Gunung Bromo yang terbakar, meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Cuaca saat ini cerah dengan arah angin timur-tenggara kurang dari 5 km/jam," lanjutnya.

Untuk penanganan karhutla hari ini, dua unit helikopter, yakni PK-DAP dan PK-DAN dikerahkan untuk melakukan water bombing.

Sementara helikopter PK-DBM menjalani maintenance dan akan kembali beroperasi pada Selasa (11/8).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
176 Hektare Lahan di Gunung Bromo Terbakar, TNBTS Duga Dipicu Aktivitas Manusia, Bukan Faktor Alam - Image
Berita Daerah

176 Hektare Lahan di Gunung Bromo Terbakar, TNBTS Duga Dipicu Aktivitas Manusia, Bukan Faktor Alam

Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.25 WIB

Karhutla Bromo Meluas hingga 176 Hektare, Drone dan Dua Helikopter Dikerahkan - Image
Berita Daerah

Karhutla Bromo Meluas hingga 176 Hektare, Drone dan Dua Helikopter Dikerahkan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 12.46 WIB

Kebakaran Bromo Diduga Gara-Gara Api Unggun Lupa Dimatikan - Image
Berita Daerah

Kebakaran Bromo Diduga Gara-Gara Api Unggun Lupa Dimatikan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore