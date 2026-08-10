Kebakaran Bromo Hanguskan 550 Hektare Lahan, Api Dekati Permukiman

Karhutla di kawasan Gunung Bromo meluas hingga mencappai 550 hektare dan mendekati permukiman warga. (Radar Bromo)
JawaPos.com - Sudah sepekan lebih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur belum benar-benar padam. Luas area yang terbakar bahkan sudah mencapai 550 hektare pada Senin (10/8).
"Perkembangan kejadian hingga hari Senin, 10 Agustus 2026 pukul 06.00 WIB, Luas area yang terbakar kurang lebih 550 hektare," tutur Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto dalam keterangannya, Senin (10/8).
Kondisi terkini menunjukkan kobaran api dari kawasan puncak P30 atau Pundak Lembu mulai merembet dan mengarah ke permukiman warga.
Api di kawasan Lembah Dingklik juga masih terlihat cukup besar dan belum benar-benar bisa dipadamkan.
Sebagai informasi, Karhutla di kawasan Gunung Bromo pertama kali dilaporkan terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB.
Titik awal kebakaran berada di Blok Bantengan yang masuk wilayah Ranupani, Kabupaten Lumajang.
Titik api baru muncul di kawasan Bukit Dingklik dan Penanjakan, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api di lokasi tersebut mulai berkobar sejak Minggu pagi (9/8).
"Adapun vegetasi di kawasan Gunung Bromo yang terbakar, meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Cuaca saat ini cerah dengan arah angin timur-tenggara kurang dari 5 km/jam," lanjutnya.
Untuk penanganan karhutla hari ini, dua unit helikopter, yakni PK-DAP dan PK-DAN dikerahkan untuk melakukan water bombing.
Sementara helikopter PK-DBM menjalani maintenance dan akan kembali beroperasi pada Selasa (11/8).
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