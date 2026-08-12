KMP Putri Yasmin Terbakar di Selat Lombok, Tim SAR Dikirim untuk Evakuasi Penumpang

JawaPos.com - Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok pada Rabu pagi (12/8).

Lokasi kebakaran kapal tersebut berada di wilayah Perairan Sekotong. Tim SAR Gabungan sudah bergerak dengan mengirimkan tim untuk mengevakuasi penumpang.

Berdasar informasi yang diperoleh awak media, kebakaran terjadi pada pukul 04.15 WITA. Saat itu, KMP Putri Yasmin sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai di Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat pada pukul 04.39 WITA.

”Kami telah mengerahkan KN 220 Mataram, Rigid Inflatable Boat (RIB), dan Rigid Buoyancy Boat (RBB) ke lokasi kejadian,” kata ​Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi.

Tim SAR Gabungan menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan jiwa seluruh penumpang dan kru kapal. Karena itu, pengerahan personel dilakukan bersama-sama oleh Kantor SAR Mataram dan jajaran instansi lainnya.

”Untuk melakukan evakuasi serta berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian,” lanjut Hariyadi.

Mengingat situasi masih dalam keadaan darurat, Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Denpasar yang turut mengerahkan KN SAR Arjuna untuk membantu proses evakuasi dan mengerahkan helikopter milik SGi Air Bali.