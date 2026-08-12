TNI AL Kerahkan 2 Kapal Evakuasi Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok

Tim SAR Gabungan melakukan evakuasi penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok pada Rabu (12/8). (Basarnas)
JawaPos.com - TNI AL mengerahkan 2 kapal untuk membantu evakuasi korban kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin di Selat Lombok pada Rabu (12/8).
Total 2 kapal dikerahkan oleh Angkatan Laut dalam operasi SAR tersebut. Yakni KAL Lembar dan KAL Balongas. Kedua kapal tersebut dikerahkan sebagai bantuan dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban.
Merujuk keterangan resmi yang disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), data manifest, KMP Putri Yasmin terdiri atas 17 orang awak kapal dan 114 orang penumpang.
Selain itu, kapal tersebut juga mengangkut 33 unit kendaraan roda dua dan 22 unit kendaraan roda empat yang terdiri atas kendaraan pribadi, mobil pickup, serta truk angkutan.
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”Unsur SAR TNI AL telah mengevakuasi sejumlah korban. KAL Lembar berhasil mengevakuasi 17 orang,” bunyi keterangan resmi tersebut,
Para korban dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bai di Bali dan Pelabuhan Lembar di Lombok. Operasi SAR tersebut berlangsung di bawah koordinasi Komandan Kodaeral VII Laksda TNI Joni Sudianto dan Komandan Lanal Mataram Letkol Laut (P) Eko Darmawan.
”Sebagai bentuk respons cepat TNI AL dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah di laut,” lanjut TNI AL.
Diberitakan sebelumnya, KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok pada Rabu pagi. Lokasi kebakaran kapal tersebut berada di wilayah Perairan Sekotong. Tim SAR Gabungan sudah bergerak dengan mengirimkan tim untuk mengevakuasi penumpang.
Berdasar informasi yang diperoleh awak media, kebakaran terjadi pada pukul 04.15 WITA. Saat itu, KMP Putri Yasmin sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai di Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat pada pukul 04.39 WITA.
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