Tim SAR Evakuasi 173 Korban Kebakaran Kapal Motor Putri Yasmin, 1 Orang Meninggal Dunia 

Tim SAR Gabungan melakukan evakuasi penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok pada Rabu (12/8). (Basarnas)
JawaPos.com - Sebanyak 173 korban kebakaran Kapal Motor Penumpang Putri Yasmin di Selat Lombok berhasil dievakuasi pada Rabu (12/8). Dari angka tersebut, 1 di antaranya meninggal dunia.
Berdasar informasi yang diterima petugas, informasi kebakaran kapal pertama kali diterima pukul 04.15 WITA. Tim SAR Gabungan dari Bali dan Lombok langsung bergerak.
Sampai sore ini, Tim SAR Gabungan mengevakuasi 172 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Mereka dievakuasi ke 2 lokasi, yakni Pelabuhan Padang Bai di Bali dan Pelabuhan Lembar di Lombok.
Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi menyampaikan bahwa sampai saat ini Tim SAR Gabungan masih siaga penuh. Fokus utama mereka adalah memastikan seluruh korban, baik penumpang maupun kru kapal, mendapat penanganan medis dan evakuasi cepat optimal.
"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan kru kapal," terang dia.
Meski sudah mengevakuasi 173 korban, Tim SAR Gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kebakaran kapal penumpang tersebut. Tujuannya adalah memastikan ada atau tidaknya korban yang belum dievakuasi.
"Untuk mengantisipasi adanya korban lain yang mungkin belum dievakuasi. Kami juga berkoordinasi secara intensif dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat proses penanganan darurat ini," ujarnya.
Untuk mengoptimalkan proses pencarian dan evakuasi, Tim SAR Gabungan mengerahkan berbagai alat utama (alut). Terdiri atas KN SAR 220 Mataram dan KN SAR Arjuna, Helikopter SGi Air Bali, KMP Portlink II, KAL Lembar, serta Kapal Yacht "No Comment" dan "Still Here", Speedboat Polairud, Rigid Inflatable Boat (RIB), dan Rigid Buoyancy Boat (RBB).
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ