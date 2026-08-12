Tim SAR Evakuasi 173 Korban Kebakaran Kapal Motor Putri Yasmin, 1 Orang Meninggal Dunia 

JawaPos.com - Sebanyak 173 korban kebakaran Kapal Motor Penumpang Putri Yasmin di Selat Lombok berhasil dievakuasi pada Rabu (12/8). Dari angka tersebut, 1 di antaranya meninggal dunia.

Berdasar informasi yang diterima petugas, informasi kebakaran kapal pertama kali diterima pukul 04.15 WITA. Tim SAR Gabungan dari Bali dan Lombok langsung bergerak.

Sampai sore ini, Tim SAR Gabungan mengevakuasi 172 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Mereka dievakuasi ke 2 lokasi, yakni Pelabuhan Padang Bai di Bali dan Pelabuhan Lembar di Lombok.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi menyampaikan bahwa sampai saat ini Tim SAR Gabungan masih siaga penuh. Fokus utama mereka adalah memastikan seluruh korban, baik penumpang maupun kru kapal, mendapat penanganan medis dan evakuasi cepat optimal.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan kru kapal," terang dia.

Meski sudah mengevakuasi 173 korban, Tim SAR Gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kebakaran kapal penumpang tersebut. Tujuannya adalah memastikan ada atau tidaknya korban yang belum dievakuasi.

"Untuk mengantisipasi adanya korban lain yang mungkin belum dievakuasi. Kami juga berkoordinasi secara intensif dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat proses penanganan darurat ini," ujarnya.