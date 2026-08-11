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Bayu Putra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 14.01 WIB

Kebakaran Bromo Mulai Padam, Petugas Lakukan Pendinginan

Petugas gabungan berupaya memadamkan kebakaran di kawasan sabana Gunung Bromo, Sabtu (8/8). (BPBD Jawa Timur) - Image

Petugas gabungan berupaya memadamkan kebakaran di kawasan sabana Gunung Bromo, Sabtu (8/8). (BPBD Jawa Timur)

JawaPos.com – Setelah api sempat mendekati permukiman, kebakaran di kawasan sabana Gunung Bromo berangsur padam. Tim gabungan mulai melakukan pendinginan di dua titik di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan.

Dua titik yang jadi fokus pendinginan adalah kawasan P30 (Pundak Lembu), Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo dan Lembah Dingklik, Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Menurut Danrem 083/Bdj selaku Dansektor Penanganan Karhutla Wilayah Korem 083/Bdj Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, kedua titik tersebut merupakan rembetan dari kebakaran sebelumnya.

Pemadaman di area tersebut dilakukan dari udara menggunakan dua unit helikopter water bombing.

Meski masih ditemukan asap dan titik api kecil, kondisi secara umum dinyatakan aman dan terkendali.

Dia mengakui, selama proses pemadaman, tim gabungan menghadapi sejumlah kendala terkat kondisi medan dan cuaca.

Titik api yang berada di lereng dengan kemiringan ekstrem menjadi salah satu bagian yang paling sulit dijangkau petugas darat.

"Titik api yang ada di lereng, itu yang sulit dipadamkan. Kalau yang lokasinya datar sudah ditangani langsung," tuturnya, Senin (10/8) sebagaimana dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group).

Agar penanganan lebih cepat, dua helikopter kembali dioperasikan untuk water bombing pada Senin (10/8).

Namun operasi udara sempat terkendala kabut tebal yang menurunkan jarak pandang secara signifikan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Radar Bromo
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