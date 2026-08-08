Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Bayu Putra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.18 WIB

2 Helikopter Water Bombing Dikerahkan Padamkan Kebakaran Bromo

Petugas darat berupaya memadamkan api yang membakar area Sabana Gunung Bromo, Probolinggo, Rabu (5/8/2026). (BPBD Jawa Timur) - Image

Petugas darat berupaya memadamkan api yang membakar area Sabana Gunung Bromo, Probolinggo, Rabu (5/8/2026). (BPBD Jawa Timur)

JawaPos.com – Upaya memadamkan kebakaran di area sabana Gunung Bromo masih terus berlangsung. Pada Sabtu (8/8), dua helikopter water bombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didatangkan.

Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief mengatakanoperasi pemadaman dimulai sejak pukul 09.30.

Dua helikopter BNPB dikerahkan untuk memadamkan api di kawasan tebing yang sulit dijangkau petugas darat.

“Operasi hari ini dibantu dua unit helikopter water bombing  BNPB. Nanti juga akan datang satu unit helikopter lagi dari BPBD Provinsi Jawa Timur,” katanya, sebagaimana dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group).

Helikopter tambahan diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

Dari Malang, barulah helikopter tersebut membantu pemadaman di kawasan Gunung Bromo.

Sementara itu, hari ini pergerakan api terpantau merambat ke sisi timur, mendekati kawasan P-30 di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.  menambahkan, 

Sekarang masih di wilayah Pusung Jantur, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Tapi makin bergerak ke timur,” ujar Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Probolinggo, Jumadi.

Ia menjelaskan, petugas masih memantau intensif perkembangan kobaran api di lapangan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan arah rambatan api, sekaligus menentukan titik yang dapat dijangkau petugas dari darat.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: radarbromo.jawapos.com
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Gedung Bapenda DKI Kebakaran, Pramono Anung Pastikan Data Perpajakan Aman - Image
Jabodetabek

Gedung Bapenda DKI Kebakaran, Pramono Anung Pastikan Data Perpajakan Aman

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.46 WIB

TMC Dishub Terdampak Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Lampu Merah Diatur Manual - Image
Jabodetabek

TMC Dishub Terdampak Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Lampu Merah Diatur Manual

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.42 WIB

Karhutla Bromo Bikin Jip Wisata Malang Harus Memutar Lewat Pasuruan - Image
Berita Daerah

Karhutla Bromo Bikin Jip Wisata Malang Harus Memutar Lewat Pasuruan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.16 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore