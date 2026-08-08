Kebakaran Bromo Diduga Gara-Gara Api Unggun Lupa Dimatikan

Tim gabungan berupaya memadamkan kebakaran sabana di kawasan Bromo menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (BPBD Provinsi Jawa Timur)
JawaPos.com – Penyebab kebakaran di area sabana kawasan wisata Bromo mulai terungkap. Api diduga berasal dari api unggun yang lupa dimatikan.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan, kebakaran sabana di Bromo diduga dipicu ulah manusia.
Dugaan itu muncul setelah petugas menemukan titik awal kebakaran di puncak tebing, yang menjadi jalur penghubung lokal antara Desa Arjosari dan Desa Ranupane.
"Dari hasil pengecekan, titik api pertama berada di jalur lokal yang menghubungkan Desa Arjosari dengan Desa Ranupane,” beber Rudijanta.
“Kemungkinan ada orang yang berhenti saat cuaca dingin untuk membuat api unggun atau perapian, namun tidak memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi," terangnya, sebagaimana dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group).
Api kemudian dengan cepat merembet ke area vegetasi kering akibat embusan angin yang cukup kencang di kawasan tersebut.
Meski sudah ada dugaan, TNBTS masih fokus pada upaya pemadaman sehingga proses penyelidikan penyebab pasti kebakaran belum dilakukan secara menyeluruh.
"Saat ini fokus kami masih pada pemadaman. Untuk penyelidikan maupun kemungkinan pemberian sanksi akan dilakukan setelah seluruh proses penanganan kebakaran selesai," jelasnya.
Di sisi lain, penutupan tiga pintu masuk wisata menuju kawasan Bromo akibat kebakaran berdampak pada turunnya kunjungan wisatawan.
Menurut Rudijanta, jumlah wisatawan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 25 persen dibandingkan kondisi normal.
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