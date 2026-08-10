Kronologi Lengkap Bos Bank Keliling Siksa dan Lecehkan Anak Buah di Tangerang

JawaPos.com - Niat mengundurkan diri secara baik-baik berujung aksi penganiayaan brutal dan kekerasan seksual. Seorang pekerja bank keliling berinisial PG, 25, menjadi korban penyiksaan selama lebih dari lima jam oleh bos dan empat rekan kerjanya di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Berikut adalah kronologi lengkap beserta fakta-fakta aksi tidak manusiawi yang dipicu oleh rasa curiga pihak manajemen tersebut.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Niat Resign Baik-Baik

Peristiwa penganiayaan ini bermula pada Selasa (28/7). Korban PG mendatangi pimpinannya di sebuah rumah yang difungsikan sebagai kantor operasional di Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, untuk menyerahkan surat pengunduran diri serta mengembalikan seluruh aset milik perusahaan.

Namun, pengunduran diri tersebut ditolak secara sepihak. Atasan korban menahan PG di lokasi dengan dalih menunggu kedatangan karyawan lain sembari mengonsumsi minuman keras.

Sekitar pukul 23.00 WIB, para karyawan lain tiba di lokasi. Tanpa alasan yang jelas, seorang pengawas langsung memukul bagian belakang kepala korban. Sejak saat itu hingga pukul 04.30 WIB tanggal 29 Juli 2026, korban disekap dan dipukuli secara bergiliran.

Pukul 05.30 WIB, korban dipindahkan ke tempat kontrakan salah satu karyawan. PG akhirnya berhasil meloloskan diri saat para pelaku tertidur pulas akibat pengaruh alkohol dengan memanfaatkan celah jendela yang bisa dibuka.

Motif Aksi Brutal: Curiga Korban Bakal "Curi" Nasabah

Aksi penganiayaan dan penyiksaan fisik ini ternyata didasari oleh prasangka dan kecurigaan dari pihak bos bank keliling.