Kronologi Lengkap Bos Bank Keliling Siksa dan Lecehkan Anak Buah di Tangerang

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea memberikan keterangan soal penangkapan terduga pelaku penyiksaan karyawan bank keliling di Kabupaten Tangerang pada Sabtu (8/8/2026). (ANTARA/Azmi Samsul M)
JawaPos.com - Niat mengundurkan diri secara baik-baik berujung aksi penganiayaan brutal dan kekerasan seksual. Seorang pekerja bank keliling berinisial PG, 25, menjadi korban penyiksaan selama lebih dari lima jam oleh bos dan empat rekan kerjanya di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.
Berikut adalah kronologi lengkap beserta fakta-fakta aksi tidak manusiawi yang dipicu oleh rasa curiga pihak manajemen tersebut.
Kronologi Kejadian: Berawal dari Niat Resign Baik-Baik
Peristiwa penganiayaan ini bermula pada Selasa (28/7). Korban PG mendatangi pimpinannya di sebuah rumah yang difungsikan sebagai kantor operasional di Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, untuk menyerahkan surat pengunduran diri serta mengembalikan seluruh aset milik perusahaan.
Namun, pengunduran diri tersebut ditolak secara sepihak. Atasan korban menahan PG di lokasi dengan dalih menunggu kedatangan karyawan lain sembari mengonsumsi minuman keras.
Sekitar pukul 23.00 WIB, para karyawan lain tiba di lokasi. Tanpa alasan yang jelas, seorang pengawas langsung memukul bagian belakang kepala korban. Sejak saat itu hingga pukul 04.30 WIB tanggal 29 Juli 2026, korban disekap dan dipukuli secara bergiliran.
Pukul 05.30 WIB, korban dipindahkan ke tempat kontrakan salah satu karyawan. PG akhirnya berhasil meloloskan diri saat para pelaku tertidur pulas akibat pengaruh alkohol dengan memanfaatkan celah jendela yang bisa dibuka.
Motif Aksi Brutal: Curiga Korban Bakal "Curi" Nasabah
Aksi penganiayaan dan penyiksaan fisik ini ternyata didasari oleh prasangka dan kecurigaan dari pihak bos bank keliling.
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan motif di balik tindakan tegas para tersangka terhadap korban.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates