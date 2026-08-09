Karhutla Bromo Meluas hingga 176 Hektare, Drone dan Dua Helikopter Dikerahkan

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, meluas hingga 176 hektare, Sabtu (8/8).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemadaman diperkuat dengan drone water bombing dan dua helikopter untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.

"Sejak hari kedua, saya sudah berkoordinasi dengan BNPB agar penanganan diperkuat melalui dukungan helikopter water bombing," tutur Khofifah saat meninjau penanganan karhutla Gunung Bromo, Minggu (9/8).

Karhutla di kawasan Gunung Bromo pertama kali dilaporkan terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB. Titik awal kebakaran berada di Blok Bantengan yang masuk wilayah Ranu Pani, Lumajang.

"Alhamdulillah mulai Jumat (7/8) helikopter (water bombing berkapasitas 1.000 liter) milik BNPB dari Kalimantan Tengah sudah tiba dan mulai mendukung proses pemadaman," imbuh Gubernur Khofifah.

Selain mengerahkan helikopter, operasi pemadaman juga diperkuat dengan penggunaan drone water bombing yang memiliki kapasitas angkut air sekitar 100 hingga 150 liter setiap penerbangan.

"Kombinasi operasi darat, helikopter, dan drone diharapkan mampu mempercepat pengendalian api. Terima kasih relawannya banyak, mudah-mudahan mempercepat proses recovery (Karhutla Gunung Bromo),” ujar Khofifah.

Untuk memperkuat operasi udara, satu unit helikopter tambahan dari BNPB dijadwalkan tiba pada Sabtu (8/8). Kehadiran dua helikopter tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pemadaman dari udara.