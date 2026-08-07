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Novia Herawati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.16 WIB

Karhutla Bromo Bikin Jip Wisata Malang Harus Memutar Lewat Pasuruan

Tim gabungan menggunakan gepyok dan sprayer untuk memadamkan api di kawasan sabana Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (BPBD Provinsi Jawa Timur) - Image

Tim gabungan menggunakan gepyok dan sprayer untuk memadamkan api di kawasan sabana Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (BPBD Provinsi Jawa Timur)

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) semakin berdampak. Akses wisata Bromo di Jemplang, Kecamatan Tumpang, Malang, ditutup total. 

Akibatnya, jip wisata asal Kabupaten Malang harus mengubah rute perjalanan ke jalur Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Perubahan rute perjalanan wisata menuju Bromo ini sudah berlangsung sejak Selasa (4/8).

Sekretaris Paguyuban Jip Tumpang, Kabupaten Malang, Wahyu Prasetyo mengatakan, penutupan akses wisata Gunung Bromo lewat Jemplang, Malang, ditutup demi keselamatan wisatawan.

Sejak penutupan diberlakukan, seluruh jip wisata dari Tumpang, Malang, dialihkan melalui jalur Pasuruan, yakni Tumpang-Jabung-Nongkojajar-Wonokitri menuju Penanjakan Gunung Bromo

Pengalihan rute ini membuat waktu tempuh perjalanan menuju Bromo menjadi lebih lama dari biasanya.

Karena itu, jadwal keberangkatan wisatawan dimajukan dari pukul 02.00 WIB menjadi pukul 00.30 WIB agar tetap dapat menikmati sunrine Bromo.

"Wisatawan tentu mengeluh karena perjalanan lebih lama dan harus berangkat lebih awal. Namun mereka sudah memahami karena kondisi penutupan via jemplang," ujarnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Bromo, Jumat (7/8).

Wahyu menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan paguyuban jip wisata Pasuruan terkait penutupan akses. 

Hasilnya, armada asal Tumpang diperbolehkan melintas melalui jalur Wonokitri menuju Penanjakan I.

Editor: Bayu Putra
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