Dorong Kolaborasi Pengusaha Muda, Hadirkan Mining Nation Revolution 2026

Ilustrasi pertambangan. (Istimewa)
JawaPos.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Selatan menghadirkan Mining Nation Revolution (MINERS) 2026.
Forum ini mempertemukan pengusaha muda, pelaku industri, investor, profesional, dan pemangku kepentingan untuk membuka peluang kolaborasi bisnis sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mengusung tema Hilirisasi Energi dan Minerba yang Berkelanjutan, acara ini menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk membangun koneksi lintas sektor. Forum ini diisi diskusi, networking, business matching, serta pertemuan antarpelaku usaha yang diarahkan pada terbentuknya kemitraan dan peluang investasi.
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Ketua Panitia MINERS 2026, Rhesa Avila Zainal dalam keterangan tertulis mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar dirancang sebagai acara, tetapi juga sebagai upaya memperkuat konektivitas antarpelaku usaha.
“Kami ingin mempertemukan para pelaku industri yang memiliki visi yang sama agar tidak hanya saling mengenal, tetapi juga mampu membangun kemitraan yang menghasilkan peluang bisnis baru,” ujar Rhesa.
Menurutnya, kekuatan sebuah ekosistem bisnis tidak hanya ditentukan oleh skala perusahaan, tetapi juga kemampuan para pelaku usaha menciptakan sinergi dan nilai tambah bersama.
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Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Selatan, Dzaki Adinda Husna, menegaskan komitmen organisasinya untuk membangun ekosistem bisnis yang terbuka, adaptif, dan kolaboratif bagi pengusaha muda.
“Kami ingin setiap peserta pulang bukan hanya membawa kartu nama baru, tetapi juga membawa peluang kerja sama, investasi, dan inovasi yang dapat diwujudkan bersama,” kata Dzaki.
Ia menilai budaya kolaborasi perlu terus diperkuat agar dunia usaha dapat tumbuh melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
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