3 Pelaku Illegal Logging di Suaka Margasatwa Pelalawan Diringkus

JawaPos.com - Aksi pembalakan liar atau illegal logging masih terdapat di kawasan hutan. Kali ini tim penegakan hukum (Gakkum) kehutanan meringkus 3 pelaku illegal logging di di Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Ketiga tersangka itu berinisial E, 56; SH, 55; dan A, 46. Mereka ditangkap petugas dalam Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Mereka sudah diamankan di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan bahwa operasi gabungan itu bertujuan menekan laju kerusakan kawasan SM Kerumutan yang hingga kini masih menjadi sasaran pembalakan liar.

"Sejak 2025 Gakkum Kehutanan sudah membawa 5 orang tersangka pembalakan liar di SM Kerumutan ke meja hijau. Dengan diamankannya 3 orang pelaku ini mengindikasikan kalau SM Kerumutan masih menjadi target pembalakan liar," kata Hari Novianto kepada wartawan pada Selasa (4/8).

"Kami sudah memerintahkan penyidik untuk usut tuntas ke pelaku lainnya dan kembangkan ke aktor intelektual/pihak yang menyuruh dan cukong/pemodalnya,” sambung Hari Novianto.

Dia menceritakan, Operasi Pengamanan Hutan dilaksanakan pada 1 Agustus 2026. Ketika itu petugas berhasil mengamankan dua pelaku berinisial E dan SH. Keduanya kala itu sedang mengangkut kayu hasil pembalakan liar menggunakan 1 truk Mitsubishi Fuso Canter dan 1 unit truk Isuzu dari dalam kawasan SM Kerumutan.

Setelah itu tim gabungan kemudian kembali menangkap seorang pelaku lainnya berinisial A yang tertangkap tangan membawa kayu olahan menggunakan sepeda yang dimodifikasi keluar dari kawasan konservasi tersebut.

Ketiga pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Seksi II Gakkum Kehutanan Pekanbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.